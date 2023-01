Un panal de avispas camoati mantiene aterrorizado a un barrio platense

Un panal de avispas camoatí mantiene aterrorizado a vecinos del complejo de torres de 19 y 528 en la localidad platense de Tolosa.

Así lo afirmó Cristina Beltrán, una mujer radicada en el edificio 14 del conocido barrio platense. Según relató, "es un panal que está a un metro y medio de mi balcón". "He consultado con especialistas y me dijeron que son avispas camoatí, que no son venenosas pero que pican y producen mucho dolor".

"Aquí vive mucha gente mayor y hay niños todo el tiempo sobre todo ahora en vacaciones. Entonces la presencia de las avispas es un peligro. Y el panal está cada día más grande", señaló.

La mujer aseguró que "ya llamé a todos lados y nadie nos brinda una respuesta". "Llamé al 147 e iremos a hablar con el delegado para que entiendan esta situación", dijo.

Según describió, "el panal se encuentra en un pino, pegado a mi balcón". "Los vecinos no podemos asomarnos porque las avispas suelen merodear esta parte porque su panal está muy cerca. Esperamos que las autoridades u organismos abocados a estas cuestionen nos atiendan esta cuestión que necesitamos solucionar", deslizó la vecina.