Faltó agua y lo adjudican a trabajos en una planta

En horas del mediodía, cuando el termómetro iba para arriba, confirmando así las informaciones sobre un periodo de varios días tórridos, desde distintos puntos del casco urbano, algunas localidades y también desde Ensenada y Berisso, empezaron a arreciar los reclamos por las canillas secas. Todo un clásico en la vida de la Ciudad.

Oficialmente, se adjudicaron problemas con el servicio a tareas que buscan mejorarlo.

Desde Aguas Bonaerenses (ABSA) se indicó en horas de la tarde que estaban en proceso “tareas de mantenimiento en la `Planta Potabilizadora Donato Gerardi´, situada en Punta Lara”.

Desde la firma estatal se indicó que “estas intervenciones provocan una disminución en los caudales de agua enviados a La Plata, Berisso y Ensenada, pudiendo generar baja presión en las tres ciudades”.

Cuidar el agua

En cuanto a la restitución del servicio, se indicó: “Hasta tanto finalicen las tareas, se solicita reservar el agua para usos vinculados a hidratación y quehaceres domésticos esenciales. Y al mismo tiempo, evitar usos no prioritarios del agua de red, como llenado de piletas, lavado de auto y riego, entre otros”.

Entre los reclamos que recibió este diario, Marta, una vecina de la zona de Plaza España, señaló que “en la zona de 7 y 64” tenían por la tarde un corte total de agua. “ABSA responde automáticamente que es por trabajos en Planta de Punta Lara y cuando me atienden dicen que se trata de la Planta del Parque San Martín. Suponen que no se normalizará hasta las 19, me responden. O sea: no hay solución. Cuando suben las temperaturas no hay agua”, dijo la vecina.

“¿Justo hoy?”, se preguntó sobre la realización de trabajos en la planta de Ensenada, Francisco, un vecino del área de Barrio Jardín. En la tarde de ayer, estaban allí con “un hilo de agua”. El vecino contó que se comunicó con la prestataria y por esa vía le dieron el parte sobre la obra que también se comunicó en un comunicado oficial.

Al parecer, el problema se extendió más allá de la Ciudad. “Es un infierno con estas temperaturas y las canillas están secas. No llega el agua al baño, la ducha. No se puede lavar ropa, hacer lo básico”, dijo María Alejandra, vecina de Berisso. “Esto es un caos, data de por lo menos un mes”.

Algo parecido ocurría en el área de 78 bis entre 5 y 6: “Hace como un mes que estamos sin agua. Yo tengo 60 años y mi mamá 86. Tenemos que comprar bidones. Hicimos los reclamos correspondientes y nadie nos escucha. No se puede lavar la ropa, higienizarnos, refrescarnos con estas temperaturas. El bidón es solo para tomar. No podemos pagar más”, lamentó Amanda sobre el cuadro que les toca en esa zona.

También conocen sobre la compra de agua envasada en Villa Castells, Gonnet. Allí se espera desde hace varios años por un obra que devuelva potabilidad al agua de la canilla. De la que viene con más sodio que el permitido, tampoco hay: “No es potable el agua, pero no tenemos. Pagué toda la vida la boleta. No tengo una deuda y no tengo agua. Para tomar tengo que comprar 6 bidones o más por mes”, contó Liliana, vecina d 498 entre 10 y 11. Según detalló, a los 1.116 pesos por mes que le llegan en la boleta de ABSA le suma unos 5.400 pesos de gasto en bidones de agua potable de 9 litros cada uno. “Todos en la cuadra tenemos el mismo problema de baja presión”, precisó.

En Tolosa, un panorama similar: “Vivimos en 528 bis 11 y 12, somos personas mayores que llevamos tres meses sin agua. No tenemos ni para lavarnos los dientes. Tenemos que ir a buscar bidones a la casa de familiares. Llamo todos los días a ABSA y no dan respuesta”, reclamó Ricardo.

En Villa Castells, al problema de la potabilidad del agua se sumó el de la baja presión