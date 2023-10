“Ser gay o mujer no es suficiente para obtener asilo”

La ministra británica del Interior, Suella Braverman, cree que el temor a ser discriminado por el hecho de ser gay o mujer no debería servir como requisito para obtener asilo en virtud de las actuales leyes que rigen la protección a los refugiados. Braverman cuestiona la manera en que se aplica la Convención de Refugiados de la ONU, elaborada tras la II Guerra Mundial. No está de acuerdo con las normas vigentes que determinan cómo se ha de ayudar a quienes huyen de sus países escapando de la persecución y pide que se evalúe si esos principios precisan una reforma. La Convención del refugiado estipula como principio central que éstos no deben ser devueltos a países en los que afrontan amenazas a su vida o su libertad.

“Ahora vivimos en una época completamente diferente” a la que imperaba cuando se trazó la convención, en 1951, indicó.

Según un análisis elaborado para el Centro de Estudios Políticos, “ahora se confiere el derecho a moverse a otro país a, al menos, 780 millones de personas”.

Braverman considera que “es obligatorio para políticos y líderes de pensamiento preguntarse si la Convención para el Refugiado, y la manera en la que ha venido a ser interpretada mediante nuestras cortes, es adecuada para la edad moderna. O si precisa una reforma”.

“Déjenme ser clara, hay enormes partes del mundo donde es extremadamente difícil ser gay o ser mujer. Donde las personas son perseguidas, es correcto que ofrezcamos santuario, pero no podremos sostener un sistema de asilo si simplemente ser gay o mujer, o temer la discriminación en tu país de origen, sea suficiente para cualificar para obtener protección”, señalará.