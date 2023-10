La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este domingo tendrá la continuidad de la fecha 7 de los clásicos, donde Estudiantes va a recibir a Gimnasia, Boca hará lo propio ante River, Colón frente a Unión y la jornada la cierran Talleres y Belgrano en Córdoba. Además, continúa el Mundial de Rugby Francia 2023 con dos grandes partidos: Australia vs. Portugal y Sudáfrica vs. Tonga. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

COPA DE LA LIGA

14:00 Boca vs. River ESPN Premium/TNT SPORTS

16:30 Colón vs. Unión ESPN Premium

17:00 Estudiantes vs. Gimnasia TNT SPORTS

18:30 Talleres vs. Belgrano ESPN Premium

SERIE A

09:50 Udinese vs. Genoa STAR +

12:50 Atalanta vs. Juventus ESPN 2/STAR +

15:30 Roma vs. Frosinone ESPN 3/STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

11:55 Lorient vs. Montpellier STAR +

15:30 Rennais vs. Nantes STAR +

LIGA DE ESPAÑA

08:50 Almería vs. Granada ESPN Extra/STAR +

11:15 Alavés vs. Osasuna Dsports

13:30 Real Betis vs. Valencia Dsports

15:50 Atlético Madrid vs. Cádiz ESPN 2/STAR +

PREMIER LEAGUE

09:55 Nottingham Forest vs. Brentford STAR +

BUNDESLIGA

10:20 SV Darmstadt 98 vs. Werder Bremen ESPN 2/STAR +

12:20 Freiburg vs. Augsburg STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

21:00 LAFC vs. Real Salt Lake Apple TV

PRIMERA - NACIONAL

16:00 Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta TYC SPORTS PLAY

16:00 Deportivo Madryn vs. Independiente TYC SPORTS PLAY

16:30 Gimnasia y Esgrima (MZA) vs. Almagro TYC SPORTS PLAY

18:30 Atlético Rafaela vs. Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

14:00 NFL Red Zone ESPN Extra/STAR +

14:00 Buffalo Bills vs. Miami Dolphins FOX SPORTS 3

17:00 Los Ángeles Chargers vs. Las Vegas Raiders FOX SPORTS 2

17:00 Dallas Cowboys vs. New England Patriots FOX SPORTS 3

21:00 New York Jets vs. Kansas City Chiefs ESPN 2/STAR +

21:00 Kansas City Chifes vs. New York Jets ESPN 2/STAR +

BRASILEIRAO

16:00 Coritiba vs. Athletico Paranaense STAR +

16:00 Cruzeiro vs. América Mineiro STAR +

16:00 Santos vs. Vasco da Gama STAR +

18:30 RB Bragantino vs. Palmeiras STAR +

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

09:00 Eldense vs. Oviedo STAR +

11:15 Zaragoza vs. Mirandés STAR +

13:30 Amorebieta vs. Cartagena STAR +

13:30 Valladolid vs. Burgos STAR +

16:00 Huesca vs. Sporting Gijón STAR +

ATP CHALLENGER TOUR - BOGOTÁ

12:00 Final DSPORTS 2 / 1612

MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

12:30 Australia vs. Portugal STAR +

15:45 Sudáfrica vs. Tonga STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

13:00 Konyaspor vs. Besiktas FOX SPORTS

PREOLÍMPICO DE VOLEY

13:30 Cuba vs. Alemania STAR +

POLO: ABIERTO DE HURLINGHAM

13:30 Semifinales STAR +

16:00 Semifinal 2 STAR +

16:00 Semifinales STAR +

LIGA ACB

13:30 Real Madrid vs. Barcelona FOX SPORTS 2

NASCAR CUP SERIES

15:00 Talladega DSPORTS MOTOR / 1614

A1 PADEL

18:00 Final - Asunción STAR +

COPA AMÉRICA FEMENINA DE FUTSAL

18:00 Tercer puesto DSPORTS+ / 1613

20:00 Final DSPORTS+ / 1613

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 MLB ESPN 3/STAR +