Moroni y el tackle que quedará en la historia nacional

Hay acciones que trascienden el tiempo y quedan para siempre en el imaginario colectivo de los millones de fanáticos del deporte.

La atajada de Dibu Martínez en la final del Mundial Qatar 2022, la palomita de Manu Ginóbili en el debut olímpico frente a Serbia y Montenegro en Atenas 2004, el bloqueo de Agustín Loser para el bronce en Voléy en 2021 o la salvada de Julio Olarticoechea ante Inglaterra en los cuartos de final de México ´86, representan algunos ejemplos. Y allí se meterá, para siempre, el tackle de Matías Moroni en el complemento frente a Gales que terminó de edificar un histórico triunfo para Los Pumas.

Esa acción suya, a seis minutos para el cierre del partido y con Argentina arriba 19-17, ejemplificó el esfuerzo, el compromiso y la garra del equipo dirigido por Michael Cheika.

Con la suerte prácticamente echada, el back no dudó y entregó cuerpo y alma para impadir un try de Dyer que hubiera significado nada más ni nada menos que la eliminación de la Albiceleste de un Mundial que ha costado y mucho, pero que ahora tiene a Los Pumas entre los cuatro mejores, buscando hacer historia nada menos que ante los All Blacks.

“VAMOS A IR A LA GUERRA A PARÍS”

Una vez consumada la clasificación, Moroni aseguró que la semifinal del viernes próximo será el partido más importante de la historia del seleccionado argentino.

“Vamos a ir a la guerra a Paris, nos quedan dos partidos. Va a ser el encuentro más importante en la historia de Los Pumas”, declaró. “El esfuerzo que hizo este equipo desde que arrancó el año fue muy grande. Mucha gente habló giladas y no confiaba, algunos se subieron después de Japón pero no importa, vamos a dejar todo por esta camiseta, por nuestras familias y por la gente”, agregó Tute.

El back de 32 años contó, además, que fue “un partido durísimo, arrancamos dominando, por diferentes circunstancias quedamos abajo aunque no quiero hablar de los árbitros, pero trabajamos mucho para llegar a esto”.

Moroni concluyó que la camiseta argentina “es lo más importante que tengo. Juego al rugby por esta camiseta. Creo que el trabajo, la humildad, el sacrificio, la confianza en el sistema y en lo que venimos haciendo nos deja ahora con la chance de jugar el partido más importante en la historia de Los Pumas. Lo vamos a ir a jugar dejando todo por la familia y por el país”, cerró.