Dolorosas despedidas a los penitenciarios de La Plata que murieron en el choque de la ruta 11

Este fin de semana largo, en la Ruta 11 chocaron dos autos que circulaban en sentido opuesto y el impacto dejó como saldo, tres personas fallecidas y tres heridas. Entre las víctimas fatales se encontraba una pareja de penitenciarios de La Plata, mientas que su pequeña hija de 4 años pelea por salvar su vida.

Tras conocerse la noticia, fueron varios los usuarios de las redes sociales que despidieron a los fallecidos, identificados como Maximiliano Giusso y Vanesa Moreno Liendo, en medio de muestras de profundo dolor.

Por caso, la Escuela de Cadetes del SPB escribió en su cuenta de Facebook: "Quienes integramos la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense, manifestamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de los Oficiales Maximiliano Giusso y Vanesa Moreno Liendo. Los recordaremos por su vocación de servicio y su profesionalidad. Acompañamos a su familia, a quienes fueron sus compañeros de trabajo e integrantes de la promoción". Luego cerraron: "Rogamos para que tengan la fortaleza que los ayude a sobrellevar esta irreparable pérdida. Adiós queridos Camaradas!!!".

Entre los comentarios se destaca el de Lucía Zurita, quien escribió: "Nos vimos el viernes, me diste paso en la conserjería cuando me iba franco... Nos vemos el martes! Buena guardia, se cuidan y un fuerte abrazo... Eso fue todo lo que te dije. Debí decirte lo mucho que te quería amiga, lo que te valoraba. Te voy a extrañar, este martes ya no te voy a ver y otra vez siento como el corazón se me parte en mil pedazos". También sostuvo que "se fue una excelente compañera, la persona con menos maldad y más dulce que jamás conocí. Te lo decía siempre... La 51 llora, y te vamos a extrañar siempre. Juro que jamás te vamos a olvidar y que siempre te recordaremos con amor, porque eso eras, eras amor, luz, bondad... Eras mucho para este mundo. Hasta siempre amiga de mi corazón".

Mientras que el usuario "Asael An" escribió: "Te voy a extrañar Vane. Esa forma de ser tuya brillabas todo con tu luz". También Ivana Figueroa expresó: "Debí abrazarte más fuerte vane!!! Volá alto amiga!! Me quedan los recuerdos más lindos, nuestras charlas, el aliento y ayuda que nos dábamos".

Además, la familia de uno de los fallecidos en medio de tanto dolor lanzaron una campaña para juntar fondos ya que aseguraron que no pueden costear el traslado de los cuerpos a nuestra ciudad. Según relataron y se hicieron eco en las redes sociales, le dan tiempo hasta este mañana miércoles para juntar el dinero y así poder hacerles una última despedida.

¿Cómo fue el accidente?

Tal como informó EL DIA, el lamentable hecho ocurrió en Ruta 11, entre Villa Gesell y Mar Chiquita. Fue cerca del mediodía del domingo en el kilómetro 446 de la Interbalnearia, luego de que un Volkswagen Gol Trend, que circulaba en dirección a la ciudad de Mar del Plata, presuntamente perdió una rueda e impactó contra un Fiat Uno Wave, que avanzaba en sentido opuesto, agregaron los mismos voceros.

Como consecuencia de la colisión murieron en el acto el conductor del Volkswagen y una mujer que lo acompañaba, que eran pareja y vivían en La Plata, mientras que la hija, de unos 4 años, que viajaba en el asiento trasero, sufrió graves lesiones y quedó internada en estado crítico en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

La otra persona fallecida, se indicó que fue una mujer que iba como acompañante en el Uno, mientras que su conductor y, la segunda pasajera que viajaba en la parte trasera, terminaron con politraumatismos.