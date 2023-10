Mientras su hija festejaba sus 15 años: ¿Qué publicó Nicole Neuman?

Sabido es que, ambas opciones estuvieron allí. Llegaban los 15 de Indiana. Nicole Neumann, le había ofrecido la posibilidad de hacer un magnífico evento en un salón, con un vestido acorde a la ocasión y una gran cantidad de invitados. Por su parte, Fabián Cubero le propuso organizar algo más íntimo, con sus afectos más cercanos. Así, Indiana se quedó con la segunda opción. Y Nicole subió una efusiva dedicatoria en redes sociales durante la fecha en cuestión: “Felices 15 mi reina. Quien me dio el título de mamá”, comenzó diciendo Neumann, al tiempo que agregó: “Quien me mostró ese sentimiento de `amor incondicional´ por primera vez en mi vida. Qué seas siempre muy feliz. Te amo”, concluyó. Luego, Indiana no dudó en destacarlo con un “me gusta”.

Todo transcurría muy ordenada y alegremente. Pero, en medio del encuentro íntimo, se produjo una aparición inesperada que generó en Indiana una visible emoción. Era Soledad Cubero, la hermana de Fabián, llegó al recinto en compañía de sus hijos, quienes viven en Mar del Plata, lo que causó una profunda emoción en Indiana.

Finalmente soplaron las velitas de la torta. para lo cual Indiana se acomodó con Luca sentado en su regazo. Allí, mientras comenzaron a entonar el “Feliz Cumpleaños”, se sumaron personas que se encontraban en el lugar para brindarle sus mejores deseos a la hija del exfutbolista y la modelo, quien en ese instante podía ser vista en la pantalla de El Trece.