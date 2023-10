Debieron evacuar Aeroparque por una amenaza de bomba

Una amenaza de bomba en el Aeroparque Jorge Newbery obligó a evacuar a los pasajeros que se disponían a viajar, mientras que algunos vuelos fueron derivados y otros habrían sido cancelados.

Según se informó, cuatro de los vuelos se derivaron a la provincia de Mendoza, mientras que se evacuaron la zona del preembarque, mientras que en el lugar trabajaba personal especializado.

En tanto, se supo que el último vuelo salió hacia San Juan a las 9:15hs. y evalúan derivar algunos aterrizajes al Aeropuerto de Ezeiza.

Desde Aeroparque informaron que se trataron de amenazas no específicas, es decir, que no apuntaban a un vuelo en particular. "Ocurrieron otras dos amenazas, en las aerolíneas JetSmart y FlyBondi, pero, al no tratarse de algún vuelo característico, la Policía de Seguridad Aeroportuaria evacuó todo el preembarque nacional", detallaron.

Asimismo, añadieron: "Todos los pasajeros que están afuera van a ser chequeados uno por uno, por ende, los vuelos que estaban por despegar se van a demorar un rato".

En relación a los vuelos demorados, advirtieron que serán restablecidos cuando finalice el operativo.