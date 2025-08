Expectativa por los precios en las góndolas tras la disparada del dólar

La disparada del dólar, que en la última semana rozó los $1.400 y acumuló una suba del 13% solo en julio, amenaza con trasladarse a las góndolas. Ya las principales compañías proveedoras de alimentos, bebidas y artículos de limpieza, higiene y tocador empezaron a enviar listas de precios con aumentos de hasta el 9%, lo que genera tensión con las cadenas de supermercados y almaceneros, que se resisten a convalidar el ajuste.

Pese a la tensión cambiaria, en julio casi no se reflejaron incrementos en las góndolas, a diferencia de momentos anteriores, cuando los proveedores aplicaban aumentos generalizados para cubrirse. Algo similar ocurrió en abril, tras la salida del cepo, cuando las alimenticias empezaron a enviar productos con subas que tuvieron que dar marcha atrás ante la resistencia de los supermercados.

La situación se repite en el comienzo de agosto, con un dólar que no cede y la intención de los fabricantes de aumentar los precios de galletitas, alfajores, chocolates, aderezos, artículos de cuidado personal como dentífricos y desodorantes, repelentes, desinfectantes, papel higiénico, rollos de cocina y aceites, entre otros.

Una de las compañías que presionaría con subas cercanas al 9% sería Mondelez, multinacional dueña de las marcas Terrabusi, Oreo, Milka, Tita, Rhodesia, Beldent, Tang y Clight, entre varias más.

También se menciona a Unilever, que distribuye marcas como Hellmann’s, Knorr, Dove, Axe, Lux, Comfort y Lifebuoy, y habría comunicado aumentos de entre 7% y 8%. Aunque en este caso, la compañía sostiene que la nueva lista se mandó el 15 de julio, que se actualizó por inflación y que nada tendría que ver con el incremento del dólar.

SC Johnson, que maneja OFF!, Fuyi, Raid, Glade, Lysoform, Mr. Músculo y Blem es otra de las firmas que informó un ajuste en torno al 7%.

Similar postura habrían replicado otras empresas como Papelera del Plata, con un aumento de 7% y de la que depende la marca Softys; además de Colgate, con 6,5%; Papelera San Andrés de Giles, con las marcas Giles y Campanita, con 6%; y compañías aceiteras, con 5%.

Por ahora, tanto supermercados como mayoristas y almacenes rechazan las subas. Creen, como argumentan en el Gobierno, que no hay justificativo para estos porcentajes y advierten que no convalidarán “aumentos fuera de lugar”. No obstante, evalúan sentarse a negociar para que los ajustes “estén más cerca del 5% que del 10%” y evitar así posibles desabastecimientos o una menor entrega de productos.

“No queremos nada”

La postura más intransigente llegó de boca del vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), Fernando Savore, quien rechazó la remarcación en las góndolas y envió un mensaje a las empresas de alimentos: “¿Quieren vender? Bajen los precios”.

En ese sentido, pidió a los comerciantes que no acepten productos con subas: “Lo hablamos en el grupo de almaceneros, cuando vengan las empresas con aumentos les vamos a decir que no queremos nada. De alguna forma hay que negarse, después de abril las aceiteras quisieron incrementar entre un 5% y un 9% que no convalidó el hiper ni nosotros”, contó en declaraciones radiales.

La situación coincide en un contexto en el que se frenó la recuperación del consumo masivo y mientras las propias empresas reconocen que, pese a la necesidad de recomponer la rentabilidad, no hay demasiado margen para aumentar. No obstante, le apuntan al alza de los costos productivos y logísticos, como el encarecimiento de las importaciones por el salto del dólar o la suba de la nafta, con un retraso tarifario calculado en un 15% y que podría volver a subir.

Cabe resaltar que por tratarse de un bien que se comercia con el mundo, el precio de los combustibles está determinado, en parte por la cotización del dólar, además de otras variables como el petróleo, los biocombustibles y los impuestos. De manera que un salto cambiario como el de las últimas semanas podría incidir en los valores finales de la nafta y el gasoil.

En este escenario, alimenticias y fabricantes se defienden y aseguran que “todo el aumento no va directo a la góndola”, ya que una parte la absorberían ellos.