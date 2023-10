Milei dijo que el respaldo de Macri "es un apoyo incondicional, no un acuerdo político"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, subrayó que el respaldo que le brindó el ex presidente Mauricio Macri de cara al balotaje "es un

apoyo incondicional, no un acuerdo" político y remarcó que la dolarización "no se negocia".

"No es un acuerdo: no tiene la lógica de la política tradicional. Es un apoyo incondicional, no un acuerdo", sostuvo el libertario.

En declaraciones radiales, el diputado nacional subrayó que "la gente eligió una opción de cambio, que es la de La Libertad Avanza" por lo que Macri y Bullrich decidieron "acompañar de modo incondicional a la expresión de cambio que entró al balotaje".

"Hemos decidido poner nuestras ideas del cambio en favor de los argentinos por encima de las diferencias personales y conceptuales", señaló Milei.

De todos modos, hizo hincapié en que algunas de sus propuestas, como la dolarización y la eliminación del Banco Central, "no se negocian".

"Tenemos coincidencias en un 90% y en algunas cosas tenemos diferencias. Yo considero que el Banco Central ha sido una institución nefasta que sólo le ha causado daño a la Argentina", profundizó. E insistió: "La expresión del cambio que ganó fue la nuestra y nosotros vamos a imprimirle nuestra impronta".

Al apuntar contra el radicalismo y sectores del PRO que no lo apoyan de cara a la segunda vuelta, el candidato presidencial aseguró que "los que no quieran estar o saber nada son los que siempre quisieron estar con Massa".

"El elemento ordenador es el cambio y el estilo del cambio", destacó el libertario, quien descartó la posibilidad de sentarse a dialogar con dirigente como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, o la diputada nacional María Eugenia Vidal: "No hay afinidad de ideas. Se hace difícil escucharlos y que no suenen parecido a lo que presentan Massa y el kirchnerismo".

Además, consideró que los radicales que siguen la línea de Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín son "parte del problema, no de la solución".