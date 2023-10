La felicidad de Guillermo Enrique, figura del clásico platense ante Estudiantes: “Cambié la cabeza”

En un clásico que no será inolvidable, Guillermo Enrique tuvo ese plus imprescindible para este tipo de partidos que lo destacó por sobre el resto de los protagonistas. Ganas y garra, entrega y fuerza, le alcanzaron para disipar cualquier duda de propios y extraños. Por eso, el correntino tuvo un partido sólido en defensa, más allá de sus pocas incursiones en campo pincha.

“Obviamente que no queríamos perder un clásico en cancha de Estudiantes. Un punto nos sirve para seguir en carrera porque hoy en día todas son finales. Nos queríamos llevar los tres puntos, pero finalmente fue un punto que dentro de todo nos ayuda en algo”, manifestó Enrique tras el 0 a 0 que le permitió extender al Lobo su racha sin perder el clásico.

El lateral se refirió a la forma de jugar este tipo de partidos al señalar que “los clásicos son partidos muy intensos, se juegan así. Todos meten, todos corren. Es la realidad. Los chicos se tiran de cabeza, no dan ninguna pelota por perdida. Son increíbles todos. A un grupo eso lo hace muy solido”.

“Cada uno quiere llevarse los tres puntos para casa. A nosotros este punto nos ayuda”, dijo Guillermo Enrique, quien profundizó el análisis: “Nos salió la idea trabajada en la semana pero no fuimos eficaces para hacer los goles”. Para el defensor tripero salió “la mayoría de lo que pensamos. Tratamos de no cometer errores y cuando teníamos la chance ir para adelante, lastimarlos. No se pudo, ellos tampoco a nosotros”.

“En el segundo tiempo el partido estuvo muy trabado, muy peleado. Los clásicos son así. Vimos que Estudiantes tenía problemas en defensa y tratamos de aprovechar eso. Madelón nos había pedido que leyéramos los momentos para pasar al ataque y la verdad es que se vio que no podíamos pasar demasiado para desbordar”, expresó Enrique, quien aceptó que esta vez no podía pasar tanto a una función más ofensiva.

“A uno lo pone feliz cuando juega, tiene rendimientos buenos y que la gente lo reconozca”

Acerca de esta manera distinta de jugar, Enrique señaló que piensa en “defender, en hacer mí trabajo, en lo que me pida el técnico para ayudar al equipo”. Además, referido a la forma de encarar el clásico, expresó que “algunas veces no es todo ir para adelante, creo que nos faltó mover la pelota y jugar para encontrar el espacio para poder atacarlos mejor”.

Leonardo Madelón se mostró conforme con el resultado y dijo estar agradecido por la forma en que sus jugadores entendieron el partido. “Leo nos pedía que siguiéramos igual, metiendo, siendo un equipo intenso y bastante duro. A cualquier equipo le jugás así y se le va a hacer difícil”, dijo Enrique.

Por otra parte, valoró “desde lo anímico” el empate en UNO. “Necesitábamos sumar de visitante. Queremos más y vamos a ir a ganar a Córdoba”, señaló, a la vez que se mostró confiado en un buen final de año. “Trabajamos toda la semana para sacar a Gimnasia de la zona baja de la tabla”, manifestó.

“Vamos a salir a buscar en todas las canchas porque nos quedan finales”

Se sabe, Gimnasia vive un momento complicado porque después de las tres primeras fechas de esta Copa de la Liga quedó muy comprometido con el descenso. Con Madelón como entrenador, sumó 7 unidades sobre 12 pero todavía no alcanza. “Ahora iremos a Córdoba a ganar como sea. Todas las finales que nos quedan las vamos a salir a ganar”, expuso el defensor mens sana.

“Estamos tranquilos, tratamos de no mirar la tabla de posiciones y salir a buscar en cada cancha, porque todos los partidos que nos quedan son finales”, amplió el goyano.

Tras la continuidad en tiempos de Gorosito, el año no fue fácil para Enrique. Choques con compañeros lo llevaron a sanciones y a una situación tensa con el cuerpo técnico de Chirola, que debió tomar medidas. En el medio, se cayeron sus pases a Racing y Talleres. Hoy, su panorama cambió de medio a medio. “Me pongo feliz por este partido, por volver al equipo y por la confianza que me da el Cuerpo Técnico. Además, mi familia está en Corrientes mirándome y eso me motiva siempre”, expresó el nacido en Goya. “Madelón y su cuerpo técnico me ayudaron a cambiar la cabeza en un momento jodido. Me ayudan mucho”, agregó.

Guillermo Enrique no ocultó su alegría con esta actualidad personal. “Me sentí muy bien, estoy feliz. A uno lo pone feliz cuando juega y tiene rendimientos buenos. Que la gente a uno lo reconozca también es muy lindo”.

Justamente, el respaldo de los hinchas que fueron a despedir al plantel a Estancia Chica a pesar fue muy valorado por el plantel, más en este tipo de partidos clásicos solamente con público local. Para Enrique “se sufre bastante, más yendo de visitante, pero nos sentimos muy apoyados por nuestra gente desde que salimos de Estancia”.

“A uno le llena el corazón y lo hace feliz el apoyo de la gente. Me encanta. A mi que salí de inferiores me emociona. Yo viajo adelante con el Pata y Pablito y me decían que era increíble la despedida de la gente. Me pone feliz que la gente nos apoye en todo momento”, expresó el defensor tripero, que también revirtió los cuestionamientos de los propios hinchas triperos.

Guillermo Enrique es, quizá, el futbolista más beneficiado desde la llegada de Madelón. Cambió ausencias por titularidad y de a poco volvió a ganarse a los hinchas. Su futuro, depende 100% de él. Hoy, disfruta de un buen momento personal a pesar de las necesidades del equipo.