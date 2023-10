Pedido especial de Juana Viale para los menúes del almuerzo del domingo

Sabido es que, Juana Viale hizo su reaparición en la televisión el 29 de octubre, retomando su rol como conductora del programa Almorzando con Juana.

Así, como en anteriores años, la chef Jimena Monteverde es la responsable de las elaboradas y deliciosas comidas que se sirven a los invitados.

Durante la inauguración del programa, anunció detalladamente los platos que se ofrecerían en la primera emisión: “Hoy es 29, chicos, domingo 29. De entrada hice una tostada con pan de nuez, con stracciatella y unos tomates asados. De primer plato tenemos unos ñoquis tricolor rellenos con muzzarella y una salsa de hongos. Y de postre una trilogía de frutillas.

Además, aclaró que el regreso del programa de Juana también contaría con la sección “Jime express”, momento en que la cocinera detalla una receta simple y fácil para poder realizar en el hogar.

Algo importante: Antes de abandonar el estudio, Jimena reveló una solicitud específica que Juana hizo respecto a la comida que se servirá en su programa: “La conductora solamente pidió que los menús de la mesa sean vegetarianos, y así son y así serán”. Al escuchar este comentario, Juana no pudo ocultar su asombro y satisfacción por la implementación de este cambio en su programa, que marca una diferencia con respecto al programa de su abuela, Mirtha Legrand. “¿En serio? No lo impuse, tiré una sugerencia. Qué bueno, me escucharon, que bueno", cerró Juanita.

Finalmente, es importante señalar que Juana adoptó un estilo de vida vegetariano desde hace varios años, por lo que siempre fue una condición que su plato no incluya carne. En ediciones anteriores del programa, los invitados tenían la opción de elegir un plato con o sin carne. Sin embargo, a partir de ahora, cada personalidad que participe en los almuerzos dominicales disfrutará exclusivamente de preparaciones vegetarianas.