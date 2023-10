Agredieron a un docente universitario

Fernando Arizaga (57), cineasta y docente universitario en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, se contactó con este diario para denunciar una salvaje agresión ocurrida el viernes pasado en pleno centro de la Ciudad.

De acuerdo a sus dichos, ese día -en horas de la tarde- caminaba por 51 entre 7 y 8 rumbo a un banco de las cercanías, cuando se topó con una panfleteada de un grupo político, que tiene su base partidaria en la cuadra.

“Los de la Libertad Avanza me quisieron meter un folleto de prepo y lo corrí con la mano. En principio, no le presté atención y seguí. Pero cuando doble en la esquina, por 7 hacia 50, me pegaron de atrás y caí al piso”, explicó dolorido, tanto desde el plano físico como el anímico.

“Fue una agresión cobarde. Estoy anticoagulado y los médicos me piden que siempre trate de evitar golpearme la cabeza. Bueno, me trompearon por la espalda y, cuando estaba tirado en el suelo, me dieron un cachetazo”, expresó indignado.

El agresor, según lo que narró Arizaga a EL DIA, sería una persona joven, de contextura física muy grande.

“Pasó delante de todo el mundo. Quedé en shock. Calculo que hay cámaras que filmaron el hecho. Llamé en ese momento al 911 y mañana -por hoy- haré la denuncia penal en la comisaría primera”, expresó.

Sobre el autor del ataque, explicó “no lo vi repartiendo folletos, se ve que lo llamaron y salió de adentro”.

“La violencia que hay en la calle no se puede creer. Me podían haber matado. Estoy contando esto de milagro. Por eso iré a fondo con la Justicia”, concluyó.