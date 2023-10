Buscan desesperadamente a una joven en La Plata: "Fue al colegio y nunca más volvió"

Una joven de 15 años se encuentra desaparecida desde el jueves por la mañana, momento en el que salió de su casa para dirigirse a la escuela. Su nombre es Luana Acuña Acuña y es de nacionalidad paraguaya. Se la vio por última vez en su domicilio de calle 521 entre 138 y 139.

En diálogo con EL DIA, familiares de la menor cuentan que al momento de marcharse de la vivienda, vestía un jean color azul clarito, unas zapatillas color rosa, junto con un buzo negro con letras de color rosa y una mochila color fucsia.

"Yo me mensajee con ella hasta las 9.43 de la mañana, creyendo que esta en la escuela. Después a las 11 y algo le mando un mensaje y le pongo: ¿Lu, ya saliste de la escuela? y no me contestó mas". A raíz de eso, le seguí enviando mensajes y no me contestaba", aseguró Jorge, su padre adoptivo.

"Llamo a la maestra y me manifiesta que nunca vino a la escuela. Hice el recorrido por mis propios medios. Yo a ella la traje de Paraguay hacia La Plata, el 4 de diciembre del 2021. Sigue teniendo la cedula paraguaya. Estamos tramitando todo por migraciones".

Por último, aseguró que hasta el momento, no pueden rastrear a la joven por ningún medio: "El celular lo tiene completamente bloqueado. No podemos rastrearla porque apagó todo. No sabemos si fue forzada a apagar el celular o lo hizo por su propia voluntad".

En caso de saber información sobre su paradero, la familia solicita comunicarse al 221420-1623.