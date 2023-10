“Una inyección de vida”: Mirtha volvió a la TV, junto a Milei y Fátima, y tuvo buen rating

Mirtha Legrand concretó su esperado regreso a la televisión, su segundo hogar desde hace 55 años. Se la vio muy emocionada y reconoció que este nuevo ciclo que comienza es una inyección para su vida. Estuvo rodeada de sus afectos, autoridades del canal y contó, una vez más, con el apoyo del público, no solo cerca suyo en el estudio sino del otro lado de la pantalla, ya que hizo picos de 12 puntos de rating.

La acompañó una de las parejas del momento, el candidato presidencial Javier Milei y la humorista Fátima Florez, con quienes transcurrió esta primera emisión de 2023, que había sido grabada con antelación.

“Vamos a comenzar los legendarios sábados. Porque yo ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, dijo la diva en el arranque y fue ovacionada.

“Le mando un beso enorme a la gente de América, que son amorosos. Los quiero muchísimo. América no está, Telefe tampoco estaba. Que sí, que no... ríanse porque es gracioso y dramático al mismo tiempo”, afirmó al referirse al culebrón que se generó en torno a su regreso y a las señales que pujaron por tenerla este año. Y agregó: “Bueno, he vuelto a El Trece”. Allí, les agradeció a Adrián Suar, a Pablo Codevila, presente en el estudio, y a su nieto y productor, Nacho Viale.

El momento en el que fue presentado el menú, un clásico de los programas de Mirtha Legrand / Web

Reconoció que durante su ausencia en la televisión se dedicó “a ir a los teatros de noche. Quiero agradecer al público lo que me han aplaudido, el amor que me tienen y cómo me lo demuestran, ese público maravilloso que he conquistado a través de tantos años, de tantos años que estoy trabajando y que me dicen cosas maravillosas”, señaló emocionada.

Luego presentó su look, firmado por su histórico diseñador Claudio Cosano, “un vestido en tul bordado en perlas y cristales en tono lavanda”. Y reconoció que se encuentra “un poco afónica porque estoy con antibióticos. Estuve enfermita, no estuve muy bien, pero ahora me estoy reponiendo y esto para mí es una inyección de vida, porque a mí lo que me gusta y lo que me hace bien es trabajar”, señaló. Allí, agradeció las flores que recibió de Susana Giménez.

“ROMANCE CONFIRMADO”

Ya junto a sus invitados, Mirtha se encargó de “confirmar” el romance entre Milei y Fátima, que arrancó alentando a la conductora por su vuelta a la TV. Y cuando la Chiqui les preguntó por la posibilidad de casarse, el libertario respondió: “El problema es si se mete el Estado. Si es un contrato entre partes yo no tendría ningún problema. El problema es cuando el Estado se pone a regular algo y, como todo lo que hace el Estado, hace daño. La intromisión del Estado, dentro del contrato matrimonial, lo que hace es que la relación de las parejas empeore”.

Mirtha reconoció que su afonía se debía a que estuvo “un poco enfermita”

Y a partir de allí, Milei se despachó con gran parte de su visión sobre la política, los políticos y las medidas que dice que tomará en caso de ser electo presidente. También arremetió con dureza contra la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Milei ratificó su denuncia hacia su adversaria, al asegurar que tiene “un pasado como terrorista de Montoneros”. “Eso está documentado en libros. Tiene dos situaciones en las cuales está implicada, una en el año 76 y otra en el año 77”, agregó.

Milei y Fátima, a los besos en el estudio. Se mostraron muy enamorados durante el programa / X (Twitter)

“Va a tener que explicar qué hizo en los 70, que era básicamente una terrorista tira bombas, es decir, militaba en la JP y apoyaba a Montoneros, el ejército revolucionario del pueblo, o sea el ERP, es decir, grupos armados, terroristas que secuestraban gente, mataban gente, torturaban gente, tiraban bombas. De ahí viene ella”, insistió.

El diputado nacional afirmó también que en caso de llegar al gobierno convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para impulsar “una reforma del Estado, la desregularización del mercado de trabajo, la apertura de la economía y la eliminación del Banco Central”.

Marcela Tinayre, Nacho y Juana Viale, y Mirtha. La diva fue acompañada por sus afectos más cercanos / Web