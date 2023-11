Se postergó el aumento del taxi y los choferes anuncian protestas

El Concejo Deliberante de La Plata sesionó nuevamente ayer, luego de un mes de inactividad y entre los puntos de la agenda se destacaba para los taxistas su pedido de aumento de la tarifa con pedidos que están entre el 30 y el 40 por ciento, pero el cuerpo decidió postergar el tratamiento para la próxima sesión y la medida generó malestar hacia el interior del sector. Por caso, uno de los gremios advirtió que saldrá a cortar calles si no hay respuesta rápida al planteo de ajuste.

Los concejales se juntaron por primera vez luego de varias semanas de movimiento por la votación general, primero, y por la extensión del escrutinio, las dos semanas posteriores al domingo 22. El planteo de los taxistas ya aparecía con formalidad a comienzos de la semana pasada, a través de una nota que presentaron en conjunto varias cámaras de propietarios y asociaciones de conductores. Algunos dirigentes esperaban que ayer saliera el tercer aumento del año para el cuadro, que superaría así el 100 por ciento acumulado en lo que va de 2023.

Según le dijo a este diario una fuente del concejo, la decisión de pasar el tratamiento para la próxima sesión, que debería ser dentro de una semana, se derivó justamente del parate institucional que habría impedido analizar el expediente y establecer acuerdos entre bancadas como para consagrar el nuevo cuadro.

El postergamiento no es el único dato saliente. En el final de la tarde de ayer, la fuente consultada apuntó que no está claro cuándo volverá a reunirse el concejo, ahora afectado por el proceso de transición entre el gobierno saliente del intendente Julio Garro y el entrante del electo exintendente y actual ministro de Justicia de la Provincia, Julio Alak. Ese escenario también enmarcó la decisión de llevar hasta el 30 de noviembre el plazo del Ejecutivo para presentar el presupuesto Municipal 2024 y la ordenanza fiscal impositiva (venció el 31 de octubre).

Las conjeturas en torno al proceso no convencen al titular del Sindicato de Conductores, Juan Carlos Berón, quien ayer salió a reclamar celeridad y avisó que ya preparan protestas: “Si esto no lo tratan urgente nos vamos a ver en la obligación de ejercer el derecho que tenemos los gremios, que es cortar y manifestarnos”.

El dirigente argumentó que “necesitamos el aumento de la tarifa en carácter de urgente. Lo planteamos y hemos hablado con concejales. Lo necesitamos urgente porque en poco tiempo todo se fue a las nubes y ya no se sostiene el tema de la canasta familiar y los arreglos de los autos, que se rompen y no se arreglan porque no hay plata”.

Por su parte, Gabriel Salomone, Secretario General de la Asociación de Empleados Conductores de Taxis, dijo que por el proceso inflacionario este año será necesario llegar a un tercer aumento (usualmente, se aplican dos). “Nosotros hablamos de un 30 por ciento”, indicó el representante de los “peones” del taxi para diferenciarse del planteo “de la patronal” que ubicó más arriba en los números. El de ese sindicato llevaría a unos 430 pesos la bajada y 45 pesos la ficha, más un plus del 10 por ciento para la tarifa nocturna (380 la bajada).

El dirigente dijo que en esos niveles “es razonable y no aprieta los bolsillos del consumidor de la actividad, que necesitamos que siga usando el servicio y sería también un acompañamiento para incrementar el salario del trabajador”.

Salomone se apartó del planteo de los propietarios de los discos y pidió control Municipal al trabajo en negro.

Sobre el tratamiento, dijo que no tenían expectativas de que saliera ayer: “Sabíamos que se iba a pasar a comisión. Rara vez se aprueba la primera vez que se sesiona con el pedido de tarifa”, dijo. No obstante, apuntó que “desde hace dos meses” es necesario ajustarla.

Al margen, apuntó que también está pendiente el análisis de la extensión de un año para la antiguedad de los autos, planteado por los propietarios. “No estamos de acuerdo porque hay que tener las unidades en condiciones y mejorar esta actividad, por el servicio y para que el trabajador pueda desarrollar su tarea en condiciones dignas”, opinó.

El 30 de agosto, la tarifa de taxis aumentó un 40 por ciento. La bajada de bandera llegó a 330 pesos y la ficha, a 35. La tarifa nocturna, más cara, paso a 380 pesos para la bajada y 38, la ficha.

Un poco más atrás, el 3 de abril se había aprobado la primera suba del año, que fue del 35 por ciento sobre el cuadro que venía de fines de 2022.