VIDEO. "Están pasando cosas raras": una joven de La Plata advierte por "baba verde" y "ruidos extraños"

¿Algo real o solo una broma? Realmente, toda una incógnita. Un llamativo líquido verde fue encontrado en los últimos días por los vecinos de calle 72 y 17, al que describen como "Baba". Esto se dio a conocer tras los videos difundidos por una joven en Tik Tok, de usuario @biannnxoxo.

La joven se dedicó a hacer tres videos, que fueron relatando el día a día, tras unos "ruidos raros" que habían sentido varios vecinos que se hablaban en un grupo de WhatsApp de un edificio de la zona.

"Están pasando cosas raras en la City. Ayer pusieron esto un grupo de vecinos (muestra el chat): ¿Alguien escuchó eso? Habrán chocado? Yo salí y no vi nada".

Tras la advertencia, varios de los integrantes del grupo pararon las antenas. Apenas unas horas después, llegó la primera imagen con "la baba verde". "Saqué a pasear a Coqui (perro) y me encontré con esto", dijo una mujer que está en ese grupo. A los pocos minutos, dos vecinas aseguraron: "No se que es pero se ve asqueroso", "¿Qué es eso?? no lo toques por las dudas". En el mismo chat, otra mandó: "Yo salí a correr y encontré esto también" (otra mancha verde derramada sobre una pared). Algunos usuarios comentaban en un video anterior de la usuario @biannnxoxo: ¿Me parece a mi o pasó una luz?. Otra, con miedo, manifestó: "Hay chicas, que es esa luz que se ve atrás".

Pero la investigación siguió su curso. Luego, en un segundo video, muestra la misma mancha en diferentes sectores de la avenida 72 y 17. El mismo escenario en árboles, bancos de cemento, cordones de vereda. "Nuestra salida de investigación solo llevo a un book de fotos de baba, por ahora no encontramos de donde sale", dice la descripción del mismo.

Pero había más. Ya en una tercera filmación, un objeto realmente llamativo, aparece sobre una de las calles. "Seguimos investigando y encontramos mas baba. Escuchamos ruidos raros y encontramos esto (muestra la imagen de un líquido espeso desparramado sobre un escalón).

A su vez, en una de las imágenes difundidas, muestran un recipiente con "forma de huevo", del mismo color de la baba. "Lo llevamos pero no entendemos nada", aseguran.

Por último, piden a los vecinos que estén alertas y que colaboren para develar el misterio: "No sabemos si es una joda o que. Alguien sabe que puede ser?. Cada vez se pone mas turbio esto".