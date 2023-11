Shakira volvió a los primeros planos, pero casi va presa y tiene que pagar millones

Tres días después de triunfar en los Grammy latino, Shakira consiguió otra ”victoria” pero a gran costo: la exitosa artista colombiana de turbulenta intimidad zafó de la cárcel en el juicio que se le sigue por fraude fiscal en España, pero lo hizo a cambio de una millonaria multa.

No es que sea culpable, dice Shakira: decidió pactar para evitar la cárcel, claro, pero sobre todo para no perjudicar a sus hijos. “Mis hijos me lo han pedido, por ellos he tomado esta decisión”, afirmó la artista al comparecer ante un tribunal de la ciudad española de Barcelona.

La multa suma cerca de 7,8 millones de euros, tras haber pagado antes otros 17,5 millones, los 14,5 defraudados al fisco en España entre 2012 y 2014 más otros 3 de intereses. El pacto con la Justicia española evitó que fuera juzgada, aunque a cambio de esa millonada y, por cierto, de una condena a tres años de cárcel, que no tendrá que cumplir, entre otros motivos porque el tribunal aplica una atenuante de reparación del daño. Pero al final es mucho menos de la petición a la que se enfrentaba, pues la Fiscalía pedía ocho años y dos meses de cárcel más una multa de 23,7 millones de euros, que se queda en la mitad de los 14,5 defraudados, es decir, 7,3 millones, más otros 432.000 euros a razón de 400 por cada día que evita pasar entre rejas.

Ella explicó en un comunicado que aunque estaba preparada para defender su “inocencia”, en vez de pelear “hasta el final” opta por mirar “hacia adelante” sin que sus hijos tengan que verla en el banquillo. “Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos”, subrayó.

Pero este no es el final. La cantante que mantiene abierto otro proceso, este contencioso administrativo, en la Audiencia Nacional española por fraude fiscal en 2011, que asegura que le ha costado ya 60 millones de euros.

LA LUZ MUSICAL

Es el período más complicado en la vida de Shakira, en medio de litigios millonarios y una escandalosa separación que también tiene un costo económico, además del sentimental. “En una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz”, confesó en septiembre del año pasado a la revista Elle.

Y es cierto: la separación le permitió viajar a Estados Unidos a reconstruir su imperio musical. “Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria de la música y de donde está realmente mi trabajo, que es en Estados Unidos”, contó esta semana en la revista ¡Hola! “He podido retomar lo que había dejado por muchos años. Gracias a Dios y al cariño del público, es como si nunca me hubiese ido”.

Mucho tuvo que ver, tras la ruptura con Gerard Piqué, el lanzamiento de “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” -una suerte de catarsis sobre su separación, creada junto al productor argentino Bizarrap-, que se convirtió de inmediato en un éxito mundial y devolvió su carrera a la primera línea, al igual que otras colaboraciones con estrellas como Karol G u Ozuna.

Con casi 1.500 millones de reproducciones entre Spotify y YouTube, el tema que ha popularizado estrofas como “a ti te quedé grande” o “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, fue coronado este jueves como canción del año y mejor canción pop en los Grammy Latinos. “En el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro”, dijo al recibir los premios.