Bomba: Scaloni podría renunciar

La Selección Argentina hizo historia y derrotó a Brasil por 1 a 0, en el Maracaná; fue por primera vez como visitante por las Eliminatorias. Todo fue alegría desde que finalizó el partido. Sin embargo, Lionel Scaloni tiró una bomba en el cierre de la conferencia de prensa que sobrepasó el resonante triunfo. El DT expresó que el seleccionado necesita un entrenador “que tenga todas las energías”.

Sobre el final de la conferencia de prensa, Lionel Scaloni, expresó: “Una cosa importante que tengo que decir es que ahora toca parar la pelota, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón al cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir, seguir ganando, toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente, a los jugadores, porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien”.

Pero antes de dejar esa frase, el entrenador respondió a las preguntas de la prensa y sobre el partido, expresó: “Enorme orgullo de dirigir a estos chicos, de tener un grupo así, la vara está muy alta, el potro día perdimos y volvimos a competir que es lo que queremos, lo que le pedimos a ellos. Compitiendo de esta manera ellos saben que son difíciles”.

Los incidentes en la previa del juego pudieron haber modificado el partido que preparó, pero el DT expresó que eso no sucedió: “Más allá del... No sé qué palabra utilizar para no ser grosero, pero es feo que pase eso, sean argentinos o brasileños, algunos tenían familiares cercanos. Jugar un partido en estas condiciones era dificil. Aún sí fue como lo planeamos, juego por adentro y neutrlizar. La embocamos en el momento justo, no es fácil ganar acá”.

Y agregó: “Messi jugó el partido con alguna lesión, se lo vio tomandose parte de su pierna derecha y debió ser atendido. Incluso, fue reemplazado por Ángel Di María en el minuto 32 de la segunda etapa y Scaloni no dio precisiones sobre una lesión, ´pero dejó en claro qué clase de futbolista es: “Lo de Leo, no te puedo responder otra cosa que es el único jugador del mundo que puede jugar de la manera que jugó”.

LO QUE SE VIENE

La Selección argentina cerró anoche el año en el mítico estadio Maracaná nada menos que ante Brasil, y ahora se enfrenta a otro objetivo con el que buscará hacer historia en 2024 y, de paso, volver a ganar la Copa América, cuando juegue ese certamen desde junio en los Estados Unidos.

La conclusión de este primer tercio de Eliminatorias da por finalizado también un año calendario que en cuestión de competencias propiamente dichas va desde la obtención del Mundial en diciembre de 2022 hasta la mencionada Copa América de 2024, con amistosos frente a dos equipos europeos en marzo próximo y sin Eliminatorias hasta septiembre de 2024.

Por eso 2023, más allá de esta media docena de partidos de una fase Eliminatoria que lleva a 6/7 equipos sudamericanos al Mundial que se desarrollará dentro de tres años, fue claramente de un “mantenimiento” de la idea, de refrescar conceptos, y no tanto de pruebas, porque como dijo Scaloni, las “nuevas” convocatorias se van desarrollando conforme aparece “alguna necesidad” provocada por bajas de lesiones o eventuales suspensiones.

Pero de hecho al campeón del mundo que el próximo 18 de diciembre cumplirá un año no se le han sumado en este tiempo nuevos jugadores con chances de pelear por un lugar entre los habituales titulares, ya que algunas pruebas, la más notoria del pibe Alejandro Garnacho, por ahora se quedaron solamente en eso.

Claro que el tiempo pasa, y para cuando llegue junio hasta Messi estará cumpliendo un año más (37), y el recambio se empezará a tornar cada vez más necesario.