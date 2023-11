Los Albini se negaron a declarar y detuvieron a otro de los prófugos

Facundo Albini y su padre Claudio Albini se negaron ayer a declarar ante la fiscal Betina Lacki en el marco de la causa por presunta asociación ilícita y estafas con fondos de la Legislatura y por la cual está detenido Julio “Chocolate” Rigau.

Tras la audiencia de indagatoria, ambos seguirán detenidos a la espera de que la fiscalía evalúe si pide o no convertir la aprehensión en detención, para lo cual tiene un lapso de 15 días.

Facundo Albini es concejal de La Plata (aunque en las últimas horas pidió licencia) y responde políticamente al espacio del Frente Renovador en tanto que su padre, Claudio, es subdirector del área de personal de la Cámara de Diputados bonaerense.

Los Albini se presentaron el martes ante la DDI de La Plata luego que el juez en lo penal Federico Atencio librara sus detenciones por pedido de la fiscalía a raíz de las pruebas que los vinculan con “Chocolate” Rigau, sorprendido el 9 de septiembre pasado sacando fondos del cajero automático con tarjetas de empleados de la Cámara baja.

Por lo pronto, junto con los Albini hay otra decena de personas detenidas quienes son titulares de las tarjetas de débito de cobro mensual que eran utilizadas por “Chocolate” para extraer fondos en distintos cajeros automáticos.

Los Albini son los jefes políticos de Rigau y el teléfono de éste último daba cuentas de una serie de mensajes que recibió por parte de Facundo donde le reprochaba que no apareciera y le pagaba 200 mil pesos por mes.

En lo que respecta a Claudio, sobre él todo el tiempo “Chocolate” hacía referencia cuando hablaba con los titulares de las tarjetas, para la extracción de dinero y la rendición posterior ante él.

Rigau está con prisión preventiva tal cual lo dictaminó el juez Atencio y ahora los Albini puede que sigan el mismo curso, ya que para la fiscalía existen pruebas de que ellos eran parte de la asociación ilícita que se investiga.

En paralelo, la Cámara de Apelaciones rechazó un pedido de nulidad presentado por los abogados de Rigau y le dio un nuevo impulso a la investigación. Además de los Albini, en las últimas horas fueron detenidas otras 14 personas titulares de las tarjetas. Una de ellas cayó en el Hospital de Ensenada.

Antes de entregarse, Facundo Albini dijo que quería “hablar” con el juez de la causa. Es más, dio a entender que podría apuntar contra legisladores o autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense. Pero la indagatoria de ayer el concejal decidió mantenerse en silencio.

DISTANCIA

Unas horas antes de la indagatoria, el legislador massista Rubén Eslaiman, uno de los cuatro vicepresidentes de ese cuerpo, se sintió aludido y salió a decir que no conoce a “Chocolate”. Pero terminó admitiendo manejos irregulares con las tarjetas. “Es normal en la Legislatura que un compañero vaya al banco y le cobre a otros compañeros y personas de su mismo sector. Pero 48 tarjetas es un poco mucho”, reveló Eslaiman.

El legislador massista dijo que en su actividad parlamentaria “nunca vio una cosa así” como la protagonizada por “Chocolate” Rigau y puso distancia sobre su responsabilidad en la revisión de los contratos laborales bajo sospecha. Según la investigación judicial, esos contratos habrían comenzado al menos en 2021 y el juez Atencio no descarta la participación de varios legisladores.

“Esto está en manos de la secretaría administrativa de la Cámara. Cuando me enteré por los medios, lo primero que hice fue hablar con el secretario Legislativo para que notifique a todos los empleados que un compañero no le puede cobrar a otro compañero nunca más”, deslizó Eslaiman.

El diputado aseguró no saber “nada” sobre quién pidió los nombramientos de las personas involucradas en la maniobra, a pesar de que pasaron meses de haber estallado el escándalo y que hay miembros del Frente Renovador complicados en la causa. “Soy vicepresidente segundo de la Cámara, no tengo firma y no pasan los expedientes por mis manos”, se defendió. “Yo tomé la determinación de no meterme en el tema porque se está investigando, no hablaría bien de mí que vaya y me meta”, concluyó.

Eslaiman es un conocedor de las dinámicas de la Cámara de Diputados de la Provincia, donde ocupa una banca desde hace 12 años. Es uno de los cuatro vicepresidentes de ese cuerpo legislativo. La estructura de mando de la Cámara de Diputados provincial está distribuida entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio.

El presidente de ese cuerpo es Federico Otermín, un hombre de Martín Insaurralde que dejará ese lugar en los próximos días para asumir como intendente de Lomas de Zamora.