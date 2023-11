"Te vamos a pegar un tiro, pará, pará", el dramático relato de un robo que vivió un trabajador en La Plata

Un tenso y dramático momento vivió un trabajador de una aplicación de viajes en calle 131 y 38, donde dos delincuentes le sustrajeron su moto a punta de pistola y con amenazas de "pegarle un tiro".

En diálogo con EL DIA, Edgardo relató esos minutos de calvario: "Estaba circulando por calle 32, llegando a la rotonda que se cruzan las intersecciones de calle 31 y diagonal 73. Retomo por calle 31, como yendo para circunvalación y después retomar calle 131 y 38, y de repente se me pega al lado apenas salgo de la rotonda una Yamaha fz 150cc con dos individuos, los cuales se me pusieron al lado al grito de "Te vamos a pegar un tiro, pará, pará".

Una vez que ve llegar la presencia de los ladrones, estos mismos intentan desestabilizarlo: "Me quieren empujar y me desestabilizan un poco y me caigo arriba de ellos. Fue bastante violento, por lo decididos que ellos estaban. Una vez que nos caemos todos, uno de ellos exhibe algo y me decía `dame la moto, dame la moto´. Y el copiloto estaba tratando de arrancar la moto y no la podía arrancar, porque si se cae, se ahoga un poco".

Durante el robo, también le exigieron celular y dinero: "Dame el celular, dame el celular. Y a punta de algo, que no se que era por ser rápida la secuencia, me mete la mano en el bolsillo y me sustrajo 5mil, 6mil pesos. Huyeron pero se llevaron la moto a tiro. De ahí, me fui trotando hasta la rotonda que estaba ahí a 3/4 de cuadra y empecé a llamar a la policía. Un amigo escuchó por un grupo que estaba en alerta, que me habían robado, y con el GPS real de la moto con el mapa, fuimos hasta 136 y 35, donde la moto me marcaba que estaba ahí", acotó.

Luego de poder ubicar el vehículo, manifestó que "se acercaron tres patrulleros y sin una orden no podíamos entrar": "Fuimos a Comisaría La Unión para hacer la denuncia, aunque nos decían que la cuarta era la jurisdicción y ahí me tiró una alerta la aplicación de que la moto se estaba moviendo", sintetizó.

Edgardo, la víctima de este asalto, confirmó que tras saber el recorrido de la moto, la policía pudo iniciar una persecución: "Yo iba escoltado por personal policial, del subcomando, con sirenas por la 32 todo derecho y hablando con el patrullero, se inició una persecución de la moto, la cual termina cayendo por un cerrojo que hizo la policía en calle 120 y 36 y aprendieron a un mayor de 19 años".