“Boom” de ingenieras: el creciente interés femenino y los desafíos en el camino

Cantidad más calidad. La fórmula mágica, la justa medida de la alquimia entre volumen y jerarquía, y al parecer, una descripción ajustada de lo que, sin prisa y sin pausa, se está configurando en el mundo de la ingeniería cuando nos referimos a mujeres. Año tras año, estas profesionales suman presencia y distinciones tanto en el campo académico como en el de las ciencias básicas y aplicadas, modificando una geografía otrora eminentemente masculina. Nuestra ciudad no es la excepción, con cada vez más aspirantes ingresando en la facultad de 1 y 47, y carreras en las que el número de graduadas supera al de sus colegas varones.

La Universidad Nacional de La Plata alberga, en su facultad de Ingeniería, trece disciplinas: Aeroespacial, en Agrimensura, Civil, en Computación, Electromecánica, Electrónica, en Energía Eléctrica, Hidráulica, Industrial, en Materiales, Mecánica, Química y en Telecomunicaciones.

El año pasado, sobre 454 graduados, el 31% fueron mujeres, lo que implicó superar el récord de 2021, que hasta entonces era el histórico. Los datos que maneja la unidad académica de 1 y 47, y que son informados a las autoridades de colegios secundarios, a lo largo de cada año, como esclarecedores de la orientación vocacional (por caso, para que las adolescentes que imaginen un futuro ingenieril sepan que no serán singularidades en las aulas) permiten inferir varias conclusiones.

Entre ellas, que los claustros platenses están por encima de la media del país. Según los registros de la secretaría nacional de Políticas Universitarias, el porcentaje promedio de mujeres estudiantes en el ciclo superior es del 58 por ciento; en algunas carreras supera el 80 por ciento, pero en las ingenierías araña apenas el 20. Aquí es del 24, en ascenso.

“Hace no tanto, para estudiar algunas ramas de la ingeniería siendo mujer, tenías que estar muy convencida o integrar una familia y un entorno en donde no se hiciera notar demasiado el discurso común -velado o explícito- de que era ‘de hombres” recuerda Carolina Evangelista, quien recibió su título de ingeniera en Electrónica en 2006, se doctoró en 2012, y el año pasado fue merecedora del premio Estímulo de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

También es cosa de mujeres

“El efecto de tanto comentario encasillador te lleva de chica, e incluso habiendo ya empezado la facultad, cuando éramos dos entre 100 a 120 varones en cada cursada, a pensar, alguna vez, ‘tendría que haber nacido hombre’; o al absurdo de plantearse si una era ‘poco mujer’. Tardé en darme cuenta de que si me gustaban tantas cosas que eran ‘de hombre’, siendo mujer... era porque también eran ‘de mujer’”, repasa la docente e investigadora del Conicet, que trabajó en nuestro país, Italia, España y Francia liderando numerosos proyectos, algunos vinculados con la salud y la lucha contra el Covid, y otros con la generación de energía eólica y mareomotriz.

“Afortunadamente, ese discurso se ha ido desarmando y está más extendido que cada quien puede seguir su gusto y desarrollarse sin cargar con una presión inventada” concluye Evangelista, pero apunta que “si bien es notorio el cambio social respecto de los roles de género, y hay un fuerte impulso y fomento a reconocer figuras femeninas, este año, en la jornada del Día de la Ingeniería, una chica le preguntó al panel de disertantes -todas ingenieras- cómo habíamos hecho cada vez que nos decían que la carrera era para hombres, porque a ella en la familia se lo decían muy seguido. Otra anécdota reciente: tres semanas atrás, en un congreso bienal, una chica que se recibió hace poquito contó que consiguió trabajo... y un compañero le preguntó si había entrado ‘por el cupo’”

En los últimos cinco años, la cantidad total de ingresantes a la facultad de Ingeniería aumentó de manera categórica, y en ese marco, las aspirantes mujeres acompañaron la progresión, alcanzando un pico en 2022. Entre las egresadas, en las ramas Química, Industrial y de Materiales se detectan patrones novedosos; en la primera y la tercera, superan en cantidad a los varones; en la segunda, están cabeza a cabeza.

“Muchas veces les pedimos a los chicos una cualidad que observamos en las mujeres, que es la constancia que demuestran en el estudio y se traduce en objetivos alcanzados” advierte Rossana Di Domenicantonio, secretaria de Articulación Educativa y Seguimiento Académico de la Facultad.

“La ingeniería no es fácil, pero es para todo el que quiera estudiar. Con constancia, dedicación y esfuerzo va a lograr graduarse”, sostiene quien además es profesora titular de Matemática Para Ingeniería (Mate PI): “hoy en día, en carreras como Química o Materiales, la cantidad de egresadas ya es superior a la de egresados. Y en otras, como Industrial, existe paridad”.

“En todo el mundo, las carreras de Ingeniería que más eligen las chicas son la Química y la Industrial” corrobora Actis: “sin embargo, todas son interesantes, y permiten tanto mejorar la calidad de vida de las personas como cuidar el planeta”.

El decano atribuye el interés por las carreras de Ingeniería, que hace quince años tenía menos de la mitad de los egresados actuales, a los desarrollos tecnológicos que tienen como protagonistas a investigadores del rubro, y a un consenso creciente en que son estratégicas para el desarrollo del país. “Necesitamos más ingenieras e ingenieros, para generar valor” sentencia.

“Entré en 1976, a Telecomunicaciones, y en tercer año me pasé a Energía Eléctrica. Por varios años fui la única mujer, he llegado a estar sola en clases con treinta estudiantes. Claro que entonces se llamaba Ingeniería Electricista, un nombre menos atractivo, que sonaba más a ‘cambiar el cable de la plancha’ que a ser testigo y protagonista en una época clave de transición energética, algo que seduce mucho en la actualidad” repasa con una sonrisa Patricia Arnera, profesora emérita y actual directora de la carrera.

“Sin dudas, las cosas han ido cambiando, desde aquellos días en que ibas a realizar mediciones a plantas fabriles y de pronto no había baño para mujeres, y si había era por las secretarias. La industria se ha aggiornado, y hay ingenieras muy jóvenes que están trabajando en altísimo nivel” señala la docente, que dirige desde hace dos décadas el Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos de la UNLP y es la primera mujer en presidir la Academia de la Ingeniería de la Provincia: “en lo académico, en algunas ciencias pueden existir aún ‘techos de cristal’, pero no veo que esté pasando en nuestro ámbito. El porcentaje de estudiantes mujeres ronda el 30 por ciento, y es mayor que eso en carreras como Industrial, Química, Civil y en Computación”.

“Siempre hemos tenido que ser multifacéticas, y ahora lo somos en más aspectos; ‘mandatos’ que eventualmente condicionaban lo profesional, como el de la maternidad a determinada edad, se han flexibilizado, y es justo reconocer que el varón suele acompañar la nueva dinámica” aclara Arnera: “la mujer aporta un punto de vista que completa y mejora el conjunto”.

“En ocasiones, la antigua impronta de algunas carreras hace que las mujeres no las elijan” admite Marcos Actis, decano de Ingeniería local: “pero a partir de que empezamos a difundirlas, con visitas a colegios y otras actividades de promoción, han empezado a venir más”.

El deán precisa que “solíamos tener un diez por ciento de egreso y la cantidad de graduadas no era significativa. Hoy existe un 24 por ciento de ingreso femenino y un 30 por ciento de egreso. Si aumenta la primera cifra, impulsa a la otra. Por eso nuestro interés en incentivar a las jóvenes”.

Datos oficiales

Según datos del Ministerio de Educación de la Nación, las mujeres son el 28% del total de egresados de las carreras de ingeniería. En esos espacios, en cantidad de estudiantes, en 2011 representaban el 21% y el año pasado ya llegaron al 29%.

“Mis padres siempre me inculcaron que podía ser quien quisiera ser, sin ningún tipo de estereotipos, y eso me ayudó a poder pasar por arriba todos los tabúes acerca de la mujer en carreras duras como lo es la ingeniería” sintetiza Erika Laskouski, estudiante de Ingeniería Electrónica y ayudante en la cátedra de Matemática para Ingeniería (Mate Pi): “creo que eso es lo fundamental, poder transmitirles desde pequeñas, a todas las nenas, que no existen límites profesionales, que todo cuesta su trabajo pero que trae grandes frutos, y que si una hace lo que le gusta siempre, siempre, va a valer la pena.

Además de enseñar en la facultad, Erika -quien es, por añadidura, una eximia pianista- trabaja en su taller de Soporte Técnico. Narra que su vocación “surgió por el gusto a las matemáticas y la curiosidad. Siempre tuve la inquietud de cómo es que la mezcla de materiales tan pequeños, como los componentes de un chip, hacen que un led se ilumine las veces que uno quiera, o que funcione algo tan complejo como un celular, o cómo es que con una señal totalmente invisible se pueden pasar datos de una máquina a otra y conectarnos con alguien en la otra punta del mundo. Eso, y la posibilidad de ‘meter mano’ en el proceso de crear cosas, es algo que siempre quise, así como comprender qué es lo que estoy haciendo, para poder realizar cosas desde cero... Literalmente bien desde cero”.

“Ahora que empecé con la docencia en el curso de ingreso, intento motivar a chicas y chicos con que, a que a pesar de que la carrera cueste -de hecho me cuesta, y como todos tengo días buenos y malos, pero estoy más entusiasmada que nunca-, más que ‘carrera’ es una maratón, que requiere paciencia y constancia para llegar”.

EN EDUCACIÓN TÉCNICA, OTROS NÚMEROS

Desde el Observatorio de Argentinos por la Educación, el informe “Secundaria técnica: crece la matrícula con participación femenina estable”, analiza la evolución de la oferta y la matrícula de las escuelas técnicas a nivel nacional y provincial, así como la proporción de estudiantes mujeres. revela que el porcentaje de mujeres sobre el total de la matrícula de las escuelas técnicas aumentó de 33,1% a 34,2% entre 2011 y 2020.

Estas cifras muestran que la paridad de género aún está lejos (en el total de las escuelas secundarias, las mujeres representan el 50,1% de la matrícula). Las provincias con mayor proporción de mujeres en las escuelas técnicas son San Luis (42,4%), La Rioja (42,3%) y Santiago del Estero (41,9%). Por el contrario, las de menor proporción son Buenos Aires (29,4%), La Pampa (29,5%) y CABA (29,7%).

