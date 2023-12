Una madrugada tensa para los vecinos: “En 70 años nunca vi algo así”

Las fuertes ráfagas de viento que azotaron a la Ciudad provocaron que decenas de vecinos vivieran una madrugada de terror. Árboles arrancados de raíz, ramas que golpeaban con fuerza contra las ventanas, chapas que se desprendieron de los techos, agua que entraba en las casas y la falta de servicios fueron el resultado de una de las tormentas más grandes que se tenga registro en el último tiempo.

Una de las familias que sufrió las consecuencias del temporal fue la de Oscar. Estaba junto a su mujer, sus hijos y su nieto de apenas unos meses en su casa de 13 entre 85 y 86 cuando el viento comenzó a soplar. “La verdad que nos pegamos un susto bárbaro”, aseguró el hombre y no es para menos, en la vereda de su casa un árbol de grandes dimensiones fue derribado por el viento y afortunadamente cayó para el lado de la vereda y no para su vivienda. “Nos salvamos justo, porque por menos de un metro no nos cayó en el techo”, comentó con alivió Óscar pero se mostró preocupado por otro ejemplar similar que quedó en pie al lado “ahora quiero que saquen ese árbol, me da miedo que pase lo mismo”, indicó.

Pero luego de la caída del árbol llegó lo peor, se desprendió un trozo de una chapa y empezó a entrar agua en su casa. “Subimos lo poco que tenemos a la mesa y lugares altos para que no llegue el agua y nos fuimos a refugiar. Pero estábamos con mi nietito y mi mujer que está accidentada”, señaló en relación a su esposa que estaba con una pierna enyesada.

Por la tarde, cuando la lluvia aminoró, la familia intentaba secar sus cosas mientras aguardaba que se les restablezca el servicio eléctrico que ya llevaba más de diez horas cortado.

A pocas cuadras de allí, en 89 entre 13 y 14, José Luis se lamentó por los destrozos que provocó el viento en su casa que “con mucho esfuerzo estoy construyendo”, dijo.

“Yo ocupo a un muchacho para que me haga los trabajos, antes de ayer me levantó un paredón de dos metros y a la madrugada el viento me lo desplomó. Cayó sobre el techo, algunas chapas se doblaron todas y otras se salieron directamente. Fue tremendo, se me llovió toda la casa”, relató el hombre que vive junto a su mujer.

“Nos salvamos justo, porque por menos de un metro el árbol no nos cayó en el techo de casa

Oscar Vecino de Villa Elvira

Como Oscar, destacó que “por suerte nosotros estamos bien” y que las pérdidas fueron solamente materiales, pero a pesar del paso de las horas no podía salir de su asombro: “Lo de anoche fue algo terrible, tengo 70 años y nunca viví algo como esto, sentía que se iba a volar la casa, se me llovía todo”.

A pesar del mal momento se mostró optimista, “de alguna manera nos vamos a arreglar, somos solos con mi mujer los chicos ya son grandes, pero está difícil. Yo cobro una pensión por discapacidad porque tengo un solo pulmón, soy panadero y confitero. Está complicado pero de alguna manera se que nos vamos a arreglar”, cerró.

Una noche de terror

El miedo que sintieron fue la respuesta común entre todos los vecinos, desde los más damnificados hasta los que no sufrieron graves consecuencias. Así lo aseguró Ramona que pasó gran parte de la noche en vela asustada por cómo se “escuchaba el viento”.

”Acá por suerte no pasó nada tan grave, pero cerca de las 4 de la mañana me desperté por los ruidos, se escuchaba como soplaba el viento y las ramas golpeaban contra las ventanas, parecía que iban a estallar los vidrios”, expresó la jubilada quien coincidió con el resto de los vecinos en que “hacía mucho tiempo que no había un temporal así”.

Por su parte Roberto que miraba desde la vereda de su casa cómo los operarios levantaban un árbol caído, mostró dos ramas grandes que se cayeron en su terreno y el mismo sacó a la calle. Además el hombre lamentó el corte de luz que para ese momento ya llevaba más de ocho horas, “se me está empezando a descongelar la heladera, como está la situación no está para que se ponga fea la comida”, aseveró.

En mayor o menor medida en muchos hogares platenses se vivió una noche de terror por una tormenta casi sin precedentes en la ciudad.