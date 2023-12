Mariano Andújar, íntimo: contó detalles de la estrella 12 y confirmó que su futuro no será en Estudiantes

Mariano Andújar aún disfruta haber ganado un nuevo título, el número 12 para Estudiantes. Para el arquero la Copa Argentina no era un trofeo más ya que había anunciado este 2023 que a fin de año ya no seguiría defendiendo el arco albirrojo.

Es por eso que el 1 a 0 frente a Defensa y Justicia en el estadio de Lanús significó algo más que un campeonato para Andújar porque le puso el broche de oro a su paso por el Pincha que, además, estuvo acompañado por el retiro de otro histórico: Mauro Boselli.

Este martes, el capitán e ídolo de Estudiantes recibió a EL DIA en la intimidad de su casa en City Bell, y allí, relajado, repasó no sólo el reciente título conseguido, sino también su trayectoria dentro del fútbol. Pero además confirmó que si bien analiza cuál será su futuro en el fútbol -no descartando un posible retiro de la actividad- dejó en claro que no será en el Pincha. A su vez desterró el rumor de que podría jugar la próxima Copa Libertadores con la casaca roja y blanca.

El arquero, en una mano a mano imperdible que será publicado en su totalidad mañana en la edición impresa del diario EL DIA, analizó el paso a paso del flamante título, sin dejar de elogiar a sus compañeros, y sin olvidarse del cariño que le brindan los hinchas.

También habló de los elogios esgrimidos por Miguel Angel Russo tras coronarse campeón con Rosario Central de la Copa de la Liga, de cómo extrañará el día a día del Country Club de City Bell, de la relación de respeto con los hinchas de Gimnasia, revelando que muchos lo felicitaron por la obtención de la Copa Argentina y destacando que es amigo del "Pata" Castro, y confesó que celebró esta conquista de la misma manera que lo hizo en el Apertura 2006 y la Copa Libertadores 2009.

Todo eso y mucho más, en una imperdible entrevista íntima que Mariano Andújar le brindó a EL DIA en su casa.