VIDEOS. El temporal castigó a los muñecos y ya trabajan en la reconstrucción

Como en cada fin de año, los muñecos le dan color a las calles de La Plata. Sin embargo, el temporal que se vivió durante la madrugada del domingo, también generó importantes daños en las estructuras que están cerca de ser terminadas.

Uno de estos casos es el de “Larguirucho” en Barrio Norte, ubicado en 10 y 32. El muñeco se vio afectado por la tormenta y los jóvenes artistas que trabajan en el proyecto indicaron que lo que más daño sufrió fue la cabeza del muñeco.

La cabeza tendrán que construirla desde cero, a pocos días del Fin de Año. “Lo atamos, clavamos y todo pero bueno hacerlo en la calle es estar expuesto a esto”, contaron a Diario EL DIA.

En las redes, los chicos de Grupo 36 remarcaron: "Por más que lo asegures, contra la naturaleza no se puede". Además, argumentaron: "Hoy más que nunca necesitamos su colaboración, desde plata hasta un poco de pintura. No solemos pedir de esta forma, pero ya no tenemos más para solventar lo que falta. Si quieren colaborar con lo más mínimo, el alias es santiagonico", cerraron.

En este contexto y a contrarreloj, pidieron la colaboración de los vecinos para poder volver a comprar los materiales tales como pinturas, diario, papel y demás. Quienes quieran o puedan ayudar, los encontrarán en las redes sociales como “Grupo 36” o bien, en la esquina de 10 y 32.

"Tradicionalmente realizamos un evento los 30 de diciembre con bandas en vivo y comidas. Este año vamos a empezar a vender comida desde el 25 para recaudar dinero", destacó Santiago.

En diálogo con Diario EL DIA, Santiago -uno de los artistas que trabaja en el muñeco- reveló días atrás: "Todos los años nos juntamos, tiramos ideas y el que más lindo nos parezca, lo hacemos. Nos gustaron los personajes de Superhijitus y nuestra idea era hacer más, pero por el tema económico no nos da mucho", reveló Santiago".

Sobre la costumbre que se mantiene viva en la Ciudad, contó: "Desde 1986, mi viejo y la gente del barrio ya había empezado la tradición. Ininterrumpidamente hasta hoy, todos los años hubo muñecos", destacó el joven. Acerca de los materiales del momo, destacó que el armado contiene madera, ferretería, varillas con rosca, papel, diario y engrudo, entre otros.

"Todos tenemos diferentes trabajos, pero ninguno se acerca al rubro del arte", contó Santiago. "Compartimos entre familia, amigos y vecinos, nos llena y alegra el fin de año. En este muñeco somos siete, cinco grandes y dos chicos", valoró.

Otra de las tantas actividades de la tradición es la colecta a los vecinos y a los conductores. En la economía de estos días las monedas "quedaron viejas" y sobre su método, Santiago contó: "Solemos pedir cuando los muñecos están avanzados y casi terminados, para no molestar a los vecinos. Decidimos invertir mucha plata y en los fines de diciembre tratamos de recuperarla. Nuestra idea era hacer ocho muñecos de diferentes muñecos, pero nos dio para hacer solo tres".

Además, explicó: "Tenemos una caja donde juntamos plata, la gente está contenta y colabora mucho. A diferencia de otros años, el ambiente es distinto y les gusta cruzarse a los muñecos. Esperemos que la colecta sea buena para no deber nada". También, destacaron que desde hace tres años implementan la pirotecnia sin estruendo y un show de música.

El sábado por la madrugada, el muñeco fue trasladado hacia el cruce de 10 y 32. Un grupo de veinte vecinos se reunió en 10 y 36 para trasladar a mano la estructura que tenía un peso aproximado de 300 kilos. El muñeco, una vez finalizado, tendrá una medida aproximada de diez metros. "Nuestra idea es que esté para el 25 de diciembre así la gente lo puede disfrutar", cerró.