VIDEO. Phineas y Ferb en Punta Lara están listos para arder en Fin de Año

En Punta Lara, los ensenadenses se suman a la tradición de la quema de muñecos de Fin de Año. Cristian encabeza el proyecto de cuatro familias en 15 entre 102 y 104 que hace ocho años trabajan anualmente para el show que regalan a los vecinos.

Este año eligieron como temática a Phineas y Ferb, el dibujo infantil. Hace 8 años hicieron su primer muñeco, tuvieron dos años para practicar y hace 6 compiten y ganan en el concurso municipal.

Las cuatro familias que se involucraron en este programa no se dan tiempo a descansar. “Se prende y ya el 1 de enero empezamos a pensar y planificar qué se puede hacer”, contó Cristina advirtiendo que si bien se anotan para ganar “también lo hacemos para superarnos día a día en el armado”.

“Todos fueron mejorando. A los primeros casi le poníamos algarrobo de lo pesado que era y ahora se fue aprendiendo. Muchos en La Plata nos fueron pasando ideas para modificar la estructura, el diseño”, agregó. Así es que en la actualidad trabajan con alambre, cinta y cartón en rollo, además de la pintura: “Por la misma enseñanza que nos dan en La Plata, los niveles que tienen y que ellos empezaron la tradición”.

“Acá es todo a nivel familiar”, aclaró mientras detalló que los chicos se suman cuando terminan el año lectivo y los adultos lo hacen a medida que entran de vacaciones de sus trabajos. Para la última semana “se empieza a llenar”.

Si bien “los premios no ayudan a solventar los gastos, se sigue haciendo porque es algo lindo, se disfruta y es una unión familiar”. Así lo ven y lo manifiestan: “Es terminar un año de la mejor manera, haciendo lo que nos gusta. No lo hacemos por un sueldo y a nivel barrial es hermoso porque empezas a abrir los portones, la gente pasa y ve que está acá. Cuando llega el día, es una satisfacción hermosa ver la cantidad de gente que se junta. Es algo sano y no molesta a nadie”.

Por su parte, ellos optan por no poner pirotecnia a “ningún muñeco” pero sí hacen show de fuegos artificiales. “Lo hacemos solo en ese momento y compramos fuegos artificiales certificados. Está pensado para la gente y lo vamos a seguir haciendo pero siempre cuidando a la gente”, aclaró.

Dónde están y cuáles son los muñecos de La Plata

En este listado, se mencionan los muñecos realizados por los artistas platenses que arderán el 1 de enero a la madrugada.

* Halloween: 25 y 55

* Larguirucho, Hijitus y Oaky: 10 y 32

* Piolín: 518 entre 22 y 23

* Mike Wazousky: 78 bis y 6

* Messi y su traspaso al Inter Miami: 10 y 521

* T-Rex: 149 y 55

* Stranger Things: 133 entre 41 y 42

* Monster Inc.: 79 entre 136 y 137

* La Guardia del Dragón: Echeverría entre Remedios de Escalada y Martín Coronado, Punta Lara

* Wall E: 160 y 47

* Bob Esponja: 65 y 142

* Hombre Araña: 22 entre 82 y 83

* Castillo, dragón y caballeros medievales: 137 y 52

* Phineas y Ferb : 15 entre 102 y 104, Punta Lara

También habrá momos en 13 entre 72 y 73; 30 y 66; 131 y 49; 6 y 80 bis.