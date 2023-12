Allá lejos, bien por las nubes: una canasta navideña modesta se consigue a $6.000 en La Plata

Una canasta navideña, modesta en cuanto a cantidades y marcas, y para el consumo de una familia tipo (cuatro personas), no se arma para estas fiestas de fin de año por menos de 6.000 pesos. Y eso sin tener en cuenta el brindis con sidra, bebida fizz o champagne, que forma parte de otro renglón.

El número se desprende de un relevamiento realizado por este diario que contempló las variaciones en los precios de pan dulces, budines, turrones y distintas confituras, tanto de productos industrializados como artesanales. En rigor, se trata de una cifra basada en lo más económico que se ofrece, pero a partir de ahí se pueden organizar canastas navideñas por valores “infinitos”.

Hasta ahora, según lo que se observa en el sector, las góndolas con la pastelería y los dulces navideños no obligan a muchas reposiciones porque no se está vendiendo mucho. Aunque esos estantes sí son un centro de consulta permanente de precios. Si bien el contexto económico no contribuye justamente al consumo masivo de los productos típicos de Navidad, panaderos, almaceneros y supermercadistas apuestan al interés de “último momento”; eso es, el viernes, sábado e incluso el mismo domingo de Nochebuena serán la “previa” en la que se espera que remonten las ventas.

Un recorrido de precios

En los supermercados de cadenas comerciales y locales de barrio el pan dulce de marcas populares (en su mayoría de 400 gramos) cuesta entre 1.000 y 1.200; y los de firmas líderes llegan a 2.800 pesos. También se presentan en las góndolas los del tipo madrileño, en una variación de entre 1.400 a 2.400 pesos, y los clásicos alemanes, de 850 gramos, que se consiguen por 11.400 pesos.

Los budines de la industria (vainilla, chocolate, marmolados o con chips de chocolate) se ofrecen por 170 ó 200 gramos desde 320 a 1.400 pesos, con distintos precios intermedios a 590, 850, 890 y 1.000 pesos.

Los turrones, según la tradición, no pueden faltar en la sobremesa de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En ese caso, la oferta de pastas de almendras o maníes se extiende desde los 250 pesos (una pequeña muestra de 25 gramos), hasta aquellos de entre 90 y 120 gramos que se consiguen dentro de un rango de 600 a 1.200 pesos.

Ya si se piensa en los clásicos turrones de origen español, de almendras blando o duro, se debe gastar a partir de 7.000 pesos (150 gramos).

Otros “indispensables” en las fiestas de fin de año -sobre todo para los más chicos- son los confites y garrapiñadas. La bolsa de maní con chocolate se vende hasta en 1.300 pesos, los confites, promedio, a 1.000 pesos, y garrapiñada hay por 200, 350 y 420 pesos.

La alternativa artesanal

Bastante más caros que los de factura industrial, los pan dulces artesanales, esos elaborados en panaderías y a pequeña escala, se han ido imponiendo en las preferencias de los consumidores en los últimos años.

Para esta Navidad, los precios de pan dulce y panetone de elaboración artesanal se duplicaron y hasta un poco más en relación a las Fiestas de finales de 2022. En las panaderías de la Ciudad esa típica masa con nueces, almendras y frutas abrillantadas o chips de chocolate está entre 2.500 y 8.000 pesos (todos de medio kilo).

Los “top”, que son de firmas todavía más caras, están a 7.500 pesos (medio kilo), 12.000 pesos (un kilo) y 14.000 pesos el que sólo tiene frutos secos.

En cambio, los budines por 400 gramos, en las panaderías se consiguen dentro de una franja de precios que van desde los 1.500 a los 3.000 pesos.

El pan dulce artesanal “top” se vende en un rango de entre 7.500 y 14.000 pesos

Carlos Proia, con panadería en diagonal 74 y 41, señaló que se advierte que “la gente tiene muy bajo poder adquisitivo” y que eso se deduce del poco consumo de piezas de pan dulce por parte de los vecinos de La Plata.

“Esperemos que las ventas repunten en los días más cercanos a la Navidad, porque después de esa fecha, ya para Año Nuevo, no se compran tanto esos productos”, señaló el comerciante del barrio de la Terminal de Ómnibus.

Explicó Proia que el elevado precio del pan dulce se debe al impacto para su elaboración del costo de la harina y de materia prima esencial para la tradicional receta como son los frutos secos. “La harina aumentó en los últimos días un 30 por ciento, y las almendras son importadas de Chile o vienen del sur y también se encarecieron muchísimo”, subrayó.

Proia, que tiene el pan dulce a 2.800 pesos el medio kilo y 4.000 pesos el tres cuartos kilo, indicó que ya es “muy difícil” encontrar piezas de un kilo de ese producto de Navidad. “Por los costos, se elaboran más chicos; en general, pesan 400 gramos”, aclaró el panadero.