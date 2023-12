Bioquímicos reclaman por el costo de los insumos y de sus honorarios

La Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires (FABA) salió a respaldar y adherir al comunicado de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA) que alerta por “la disparada de los costos y el riesgo que corren los laboratorios de poder continuar prestando sus servicios con normalidad, tras las últimas medidas económicas”.

“Desde FABA adherimos el documento de CUBRA y estamos muy preocupados por el presente y futuro del sector”, dijo el presidente de la entidad bonaerense, Claudio Cova.

“Entre otras problemáticas, la entrega de insumos la tenemos restringida en materiales descartables y hay reactivos que las empresas no están entregando para cosas elementales”, señaló el directivo al hacer un panorama de la actual situación.

En ese marco, indicó que “tenemos entrega con remitos sin precios, es decir, estamos trabajando a ciegas con valores que después no vamos a poder recomponerlos los insumos”.

Por otra parte, Cova destacó en los laboratorios el impacto del aumento de las últimas subas en los combustibles además de los efectos de la reciente devaluación.

Al mismo tiempo se indicó que “estamos esperando el decreto del gobierno con respecto a las prepagas porque si la semana que viene no tenemos una respuesta es inminente el cobro de un copago de alrededor de 5 mil pesos”.

En ese sentido, el directivo le dijo a este diario que “las prepagas se amparan en que la firma del decreto no depende de ellas, pero nos prometieron que el aumento de cuota que hagan sería básicamente para pagarnos un aumento racional en los valores profesionales. Si para la primera semana de enero no tenemos novedades vamos a definir lo del bono copago. Nosotros necesitamos una suba del 50 por ciento de parte de las preparagas porque hoy trabajamos sin saber si podemos reponer los insumos, nuestro sector no es ajeno al resto del país”.

Reunión con IOMA

Hasta hace unos días desde la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires estaban esperando una reunión con IOMA para poder conseguir un aumento adicional que se acerque a la inflación. Finalmente, ese encuentro se dio ayer a la tarde y fue confirmado desde la obra social. “Hasta ahora hemos tenido una suba del 120 por ciento con esta obra social y estamos muy lejos de la expectativa que tenemos”, señaló Cova.

La Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina publicó un documento con un complejo panorama económico de los laboratorios.

“Las últimas medidas económicas son devastadoras, hacen que todos los insumos y reactivos requeridos para poder realizar nuestro trabajo dupliquen o tripliquen, en algunos casos, sus costos”, se indicó en ese momento.

A raíz de eso, alertaron por la disparada de los costos y el riesgo que corren los laboratorios de poder continuar prestando sus servicios con normalidad, tras las últimas medidas económicas.

Tras la reunió que la FABA tuvo con las autoridades de IOMA dijo que “desde el instituto bonaerense se comprometieron a que si se firma una nueva paritaria con el sector de salud de la provincia nos trasladarían un aumento a nosotros también”.

“Planteamos el reclamo de la actualización arancelaria porque hay mucha especulación respecto a la venta y entrega de insumos básicos. Tenemos restringida la entrega de material descartable. Las empresas proveedoras se preservan ante el posible panorama cambiario y nuestros insumos son importados o dólar dependientes, por eso nuestro panorama es sombrío.