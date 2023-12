Pocho Lavezzi: qué dijo su ex, Yanina Screpante, tras la internación en Punta del Este 

Las repercusiones por la internación de Ezequiel "Pocho" Lavezzi en Punta del Este, Uruguay, tras un confuso episodio, sigue generando repercusiones. Como se sabe, el ex jugador de la Selección Nacional sufrió una fractura de omóplato y debió recibir la atención de especialistas. En principio, conforme algunos medios orientales, se habló también de que había recibido una puñalada en el abdomen, pero desde la familia le pusieron paños fríos a esas versiones.

Ahora quien fue consultada sobre Lavezzi y el confuso episodio que afectó a su salud fue su ex, la "Pocha" Yanina Screpante, quien prefirió no expresarse al respecto. “Me escribí con Yanina Screpante y estaba un poco sorprendida de toda la información. No sabía nada, no tiene contacto ni con él ni con la familia de Lavezzi. Me dijo que desde hace años no sabe nada de su vida privada”, dijo el periodista Adrián Pallares en Socios del Espectáculo.

"La noté consternada, pero sin querer opinar demasiado. Me dijo que desde hacía varios años que no sabía nada sobre la vida privada de él", reprodujo el comunicador.

Cabe remarcar que la modelo mantiene una disputa judicial con el ex delantero de Argentina luego de la separación en 2018. Ese conflicto es en torno a 15 millones de dólares.