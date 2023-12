El infierno del Pocho Lavezzi: mucha noche, excesos y un círculo tóxico

yanina latorre dijo que “hace tiempo que el pocho no la está pasando bien”. Hablan de excesos, mucha noche y un círculo del que le está costando mucho poder salir / web

Tras retirarse del fútbol en 2019, Ezequiel Pocho Lavezzi, que fuera uno de los grandes ídolos de la Selección nacional, se dedicó a disfrutar del tiempo libre hasta entonces esquivo. Instalado en una millonaria mansión en Punta del Este, y separado de su novia de siempre, Yanina Screpante, comenzó a ser noticia por su presencia en fiestas, viajes y circuitos vip en lo que de afuera se dejaba ver como un estilo de vida paradisíaco pero que tendría más calor infernal que celestial.

De este oscuro entramado, al que en las últimas horas no dudaron en calificar como de “excesos” de todo tipo y color, y de un entorno “del que es difícil de salir”, se fueron conociendo detalles en los últimos días. En la mañana del miércoles se conoció que el ex delantero de la Selección argentina había sido ingresado a un sanatorio en Punta del Este, donde quedó internado hasta que lo trasladaron a Buenos Aires, a última hora del jueves.

La primera versión indicó que habría sido apuñalado pero fuentes oficiales informaron que se trató de un accidente doméstico que derivó en una fractura de clavícula.

Las fuentes policiales indicaron además que el ex jugador de San Lorenzo y PSG, llegó al sanatorio en un patrullero y acompañado de su pareja. Una vez allí, fue sometido a estudios y estuvo varias horas bajo observación.

Según trascendió, un móvil policial habría asistido al ex jugador en una fiesta en la zona de José Ignacio cerca de las 5 de la mañana. Lavezzi habría sido atendido por un médico como consecuencia de una fractura de clavícula y heridas cortantes, que habrían derivado de una discusión con otras personas.

Ante este panorama, Tomás Lavezzi, hijo del ex Napoli, y que actualmente se desempeña en las divisiones inferiores de Unión de Santa Fe, emitió un descargo en su cuenta de Instagram sobre la situación de su padre.

“Para todos aquellos que se preocuparon por mi papá, se encuentra bien. Dejen de inventar versiones porque detrás de esto hay una familia”, manifestó en sus historias.

Según la versión familiar, el Pocho Lavezzi se habría resbalado de una escalera mientras intentaba cambiar una lamparita en su casa. Al caer, su hombro impactó contra un mueble, provocando la fractura y los cortes.

Hasta el momento, se sabe que Lavezzi ya está en el país. Arribó en la noche del jueves en un avión sanitario a Buenos Aires y el plan familiar era que fuera trasladado a Rosario para quedar al cuidado de su círculo íntimo.

TREMENDA VERSIÓN

Los “inventos” que enfurecieron al hijo de Lavezzi tienen que ver con una tremenda versión que contaron ayer en “Mañanisima”, el programa que conduce Carmen Barbieri por El Trece. En ese marco, Majo Martino, una de las panelistas, contó: “Estamos hablando de un tema de excesos. Yo hablé con un amigo íntimo del Pocho y está muy preocupado por el tema de la salud mental del Pocho Lavezzi, porque está en un círculo del que es muy difícil salir”.

“Como él no hace explícito lo que está atravesando, nos vamos a limitar a la hora de halar de los excesos. Pero están muy asustados”, continuó.

“El hermano del Pocho fue quien lo socorrió, pero está metido en el mismo tema que él. No saben qué hacer. Y Punta del Este es el epicentro de los excesos. Hace 24 años pasó con Diego Maradona, que por ese tema terminó en el Cantegril”, agregó Martino.

Otra de las panelistas del envío, Estefi Berardi, reveló la charla que tuvo con una persona que trabaja en el Cantegril: “Lo que me dicen desde el sanatorio, porque hablé con gente de ahí, es que él llega con la quebradura del omóplato y que tenía otros signos, pequeñas lesiones que parecerían ser de arma blanca y eran superficiales. Por eso no trasciende en el parte”.

En medio de delicadas versiones de apuñalamiento y excesos, Majo Martino concluyó: “Él se cayó y se rompió el omóplato. Y lo que hicieron en la clínica es, básicamente, desintoxicación. Lo desintoxicaron al Pocho”.

Em “LAM”, Yanina Latorre había dado una versión parecida. “Lo cierto es que el Pocho hace un tiempo que no la está pasando bien, no está pasando un buen momento de su vida. Viste que después de dejar el fútbol y tener mucho dinero, no la empezó a pasar bien, empezó a tener mala junta y a salir mucho de noche. Y anoche tuvo un episodio”, indicó Yanina Latorre en “LAM”.

El “episodio” al que refería Yanina habría sucedido en el aeropuerto de Punta del Este cuando estaba a punto de ser trasladado a Buenos Aires. “Se descompensó; volvió a tener otro episodio cuando llegó al aeropuerto, estuvieron una hora para reanimarlo, estabilizarlo y subirlo al avión”, indicó la mujer de Gambetita y contó que tuvo que viajar “sedado”.