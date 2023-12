Ahora Viviana Canosa renunció a la radio: ¿Está enemistada con Trebucq?

Afuera de LN+, Viviana Canosa, ahora renunció sorpresivamente a su programa en la radio El Observador. Algunas fuentes del espectáculo, aseguran que existe un fuerte malestar con Esteban Trebucq por Milei.

Así, Viviana Canosa volvió a estar en el ojo de la tormenta. La conductora anunció su renuncia a su ciclo en la radio El Observador 107.9 y y lo hizo de manera irrevocable.

En este sentido, todo parece indicar que, la cruzada personal de Viviana Canosa contra Javier Milei terminó jugándole en contra tras que el economista resultó finalmente electo por los argentinos como nuevo Presidente.

En este contexto, y de forma inesperada, Canosa anunció su decisión de no continuar al frente de Viviana 107.9. Asimismo, en el pase con Yanina Latorre, disparó: "Es nuestro último pase y mi último programa. No me puse de acuerdo con la radio", al tiempo que agregó: "Me había puesto de acuerdo, pero ayer me dieron marcha atrás con algunas cosas que había pedido y decidí que me tengo que ir porque no me cierran las cosas que me proponen", señaló Canosa.

Para finalizar, vale recordar que, días atrás, Canosa deslizó que no se sentía valorada en LN+ y estaba evaluando si continuaba en pantalla el año que viene.