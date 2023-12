Bullrich aseguró que no renunció a la presidencia del PRO y que Milei representó "mucho más el cambio"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró en la mesa de Mirtha Legrand (en la que participó junto a Javier Milei) que no renunció a la presidencia del PRO y destacó que en las últimas elecciones "la gente se dio cuenta" que el ahora presidente, "estaba representando mucho más el cambio" y "había que garantizarlo".



"Soy presidenta del PRO, no renuncié", afirmó la funcionaria en el programa que se emite por Canal 13.



Además, señaló que en las últimas elecciones "la gente se dio cuenta que Javier estaba representado mucho más el cambio" y "había que garantizar el cambio".



Por otra parte, fue consultada sobre el protocolo antipiquetes que implementó esta semana y lo describió como "todo una metodología en la que uno lo que tiene que hacer es trabajar para llevar los grupos más profesionales y generar cordones; y llevar a la gente a los lugares donde uno quiere que la gente vaya" en las movilizaciones.



También se refirió a la marcha de la CTA y sostuvo que "en cuatro años no hicieron nada".



"¿La CGT a quién representa? A ellos, porque los trabajadores, los cuentapropistas que hoy son mayoría en argentina que los trabajadores en relación de dependencia, todos fueron votantes del Presidente", acotó.