Cuando se apaga la luz...: en La Plata se enciende la inseguridad

Un vecino de Tolosa se sumó a la larga lista de damnificados por la pesadilla de los ataques de madrugada. Se trata de una nueva modalidad delictiva que, desde hace un tiempo a la fecha, viene metiendo miedo en la Ciudad.

Si bien la inseguridad se palpa en todos los rincones de La Plata, este diario ha publicado una serie de ataques dentro de un mismo rango temporal, pero mayoritariamente en viviendas de la Zona Norte.

Por el momento se desconoce si se trata de una misma banda que, estudiosa de los comportamientos humanos, sabe en qué momento preciso dar un golpe.

Los investigadores policiales, que ya están tomando nota de esta situación, dicen que no. Que serían distintos grupos armados los que se mueven bajo un idéntico patrón, a sabiendas de la cosecha que están levantando: pesos, joyas y dólares.

Lo curioso, que por lo reiterativo dejó de ser sorpresa para convertirse en una triste realidad, es el horario escogido: las tres y media de la madrugada, minutos más, minutos menos.

Para la ciencia hay una explicación y no sería una cuestión azarosa; todo lo contrario. “Eligen ese horario, porque está comprobado de que hay una parte del descanso que es más profunda, donde la gente está más vulnerable”, asegura Alberto Sánchez, psicólogo especialista en trastorno del sueño.

El último protagonista involuntario de un salvaje episodio de inseguridad, fue un vecino de las calles 9 y 523 bis, en Tolosa, a quien tres delincuentes, que se metieron en su casa por una ventana, golpearon durante 20 minutos para que cante dónde guardaba la plata.

“Era las 03.30 de la madrugada y me atacaron a golpes en la cabeza y en la boca. “Si me marcaron o si entraron a robar al voleo, no lo sé. Tenían una barreta. No soy rico ni millonario. Manejo un transporte escolar”, agregó.

Según recordó, “fueron tres sujetos armados, que tenían capuchas y no pude verles el rostro”.

“La zona está liberada. Hace poco le hicieron lo mismo a un comercio aquí al lado, le entraron a robar y le partieron la cabeza al muchacho”, aseguró indignado.

“A mi también me abrieron la cabeza a golpes y recibí varios puntos de sutura”, contó con un amplio vendaje, que corroboró las consecuencias de la bestial agresión sufrida.

“La Policía vino rápido. Se hizo la denuncia y después llegó la Científica”, expresó la víctima.

Por el momento de los delincuentes no hay rastros. Se habrían dado a la fuga con distintos elementos de valor.

LAS 5 ETAPAS DEL SUEÑO

A decir del psicólogo Alberto Sánchez, el descanso tiene 5 etapas y la última es la llamada fase REM, que es cuando soñamos.

“Cuando pasan estas cosas, a las personas que lo padecen no solo hay que atenderlas en la emergencia sino en el después. Esto no es gratis. Genera un trauma”, expresó.

“Muchos hasta tienen pesadillas intensas durante un buen tiempo. Deben recibir tratamiento, asistencia, porque además pueden sufrir de insomnio y otras patologías, que complican el buen descanso. Por ejemplo, la agorafobia, que es un tipo de trastorno de ansiedad, que implica tener miedo de salir de nuestras casas”, destacó.

“Mi criterio es que el horario de estos hechos no es casual. Hay algo pensado detrás”, concluyó.