Martín Palermo dejo un claro mensaje tras ser vinculado como próximo DT de Boca: "Hoy estoy con Platense a pleno"

Platense, de la mano de Martín Palermo, es semifinalista de la Copa de La Liga, tras derrotar este sábado a Huracán por penales, en un encuentro que terminó 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios.

Lo cierto es que este momento del "calamar", no le permite al DT pensar mas allá. Esto está relacionado con la posibilidad de que dirija a Boca en el corto plazo, ya que por el momento, Mariano Herrón está reemplazando a Jorge Almirón.

"Que hayan querido instalarle a la gente de Platense que yo estaba pensando en Boca y no en Platense significa que hoy sufro. Estoy muy comprometido con la institución, sé lo que nos estamos jugando", dijo el ex jugador de Estudiantes, que no ocultó su enojo.

"Yo estoy muy tranquilo conmigo mismo. Soy una persona que digo lo que pienso, con la verdad y con mis sentimientos. Todos lo saben. Si hay que que mentirles o decirles las cosas que quieren escuchar, de mi no lo van a lograr porque yo voy a ir con la verdad y no con la mentira. Hoy estoy con Platense a pleno, es mi gran sueño poder lograr el objetivo con Platense", culminó.