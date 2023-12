Milei ya tiene sus jefes legislativos: tropa propia y distancia con Macri

El presidente electo Javier Milei, terminó de definir los nombres para presidir la Cámara de Diputados y el Senado y propondrá a Martín Menem y a Francisco Paoltroni, respectivamente.

La confirmación fue dada a conocer a través de la cuenta de la “Oficina del Presidente Javier Milei” en X, la red social antes conocida como Twitter. En el comunicado, se informó que la decisión fue tomada “siguiendo la tradición democrática de los últimos 40 años”.

“El Presidente electo propondrá al doctor Martín Menem como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y al señor Francisco Paoltroni como presidente provisional del Senado de la Nación”, indicó.

“Como históricamente ha sucedido, la línea sucesoria se mantendrá integrada por miembros del partido político gobernante”, concluyó el texto difundido.

Así, Milei optó por inclinarse por dirigentes de su propio riñón político y dejó de lado las alternativas de buscar opciones en el peronismo no K y en el PRO.

Por caso, terminó desechando las pretensiones de Mauricio Macri que proponía a Cristian Ritondo para presidir la Cámara de Diputados. También dejó de lado la propuesta de su futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, que empujaba a Florencio Randazzo, del peronismo no kirchnerista cercano al cordobés Juan Schiaretti.

Días atrás, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, había expresado su posición sobre el asunto, coincidente con la que finalmente adoptó el libertario: la línea sucesoria debe estar integrada por miembros del espacio gobernante.

“Sigo pensando exactamente lo mismo de siempre: tanto la Presidencia Provisional del Senado como la Presidencia de la Cámara de Diputados le corresponden a un o a una representante de La Libertad Avanza, fuerza política que por amplia mayoría, en el balotaje del 19 de noviembre, obtuvo la representación popular para desempeñarse al frente del Poder Ejecutivo”.

En ese sentido, llamó a recordar que en 2015, “después de que el Frente para la Victoria perdiera el balotaje por una mínima diferencia”, ella había planteado que “había que respetar la línea sucesoria del Poder Ejecutivo pese a que Cambiemos –ganador de ese balotaje– no contaba con las mayorías necesarias, como sucede ahora con La Libertad Avanza”.

“Fue así que asumieron Federico Pinedo como presidente provisional del Senado y Emilio Monzó como presidente de la Cámara de Diputados”, rememoró Cristina Kirchner.

De hecho, Cristina Kirchner rechazaba de plano la postulación de Randazzo con quien tiene viejas cuentas sin saldar.

La decisión de Milei implica además tomar distancia de las pretensiones de Macri que empujaba a Ritondo para un espacio de poder enorme como es el de la presidencia de la Cámara de Diputados, un cargo que está, además, en la línea de sucesión presidencial.

Ayer, en tanto, Paoltroni, salió a hablar apenas conocida su designación. “Creo que somos mayoría los legisladores que deseamos un cambio profundo que nos lleve a otro destino. Nadie en su sano juicio puede decir que esto funciona, cuando, después de 40 años de democracia tenemos 50% de pobreza en el país. Todos hemos fracasado”, sostuvo en diálogo con Radio Provincia.

Por eso, estimó que habrá “una reconfiguración de fuerzas” y consignó que “Unión por la Patria tiene 33 senadores, pero en subgrupos. Me resisto a creer que estas 33 personas siempre van a votar de la misma forma”.

En cuanto a las medidas que Milei está analizando, consideró que “si no bajamos la inflación, achicamos el déficit y no tenemos crédito e inversión” no se podrá salir de la crisis.

No obstante, aclaró que “dentro de lo que se ha propuesto en LLA, nuestro presidente dará un orden de prioridades el 10 de diciembre”.

Seguido, el legislador electo advirtió que “no hay posibilidad ni de 5 ni 10 toneladas de piedras porque no vamos a permitir el delito”.

Al preguntársele por el rol de Mauricio Macri en el gobierno de Milei manifestó que el ex presidente “salió a dar el apoyo porque hay muchas coincidencias en el plano ideológico” y también como “reflejo de supervivencia”.

En ese aspecto opinó que “Javier (Milei) hizo muy bien en tomar varios cuadros técnicos de Juntos por el Cambio”.