Mar del Teatro: ya se palpita la temporada de verano

Falta muy poquito para que Mar del Plata levante el telón de la temporada de verano en una temporada que no será una más sino en la que la ciudad feliz celebre sus 150 años. En este sentido, los principales teatros comerciales presentaron los elencos que nutrirán sus programaciones con propuestas variadas que van de la comedia al drama entre novedades, reestrenos y clásicos.

En el marco de un evento realizado días atrás en un reconocido restaurante porteño, que tuvo como atractivo la escolta de cuatro jóvenes de la Guardia del Mar, Carlos Rottemberg presentó oficialmente cuáles serán las propuestas que presentará desde las próximas semanas en sus teatros marplatenses.

Así, en las salas del América, Atlas, Bristol, Lido, Mar del Plata y Neptuno se ofrecerán “10 espectáculos muy diferentes entre sí”, según contó el empresario, que estaba acompañado por su hijo Tomás, con quien comparte el oficio.

Entre las propuestas presentadas, se destaca como gran novedad el debut en el escenario de los hermanos Eugenio y Culini Weinbaum con “Dos piratas y un tesoro”, además del estreno de la comedia “El beso” con un elenco de reconocidas caras de la tele como Luciano Castro, Luciano Cáceres, Jorgelina Aruzzi y Mercedes Funes.

En materia de reestrenos se mostrará “Perdida-Mente”, de José María Muscari, con un equipo femenino encabezado por Leonor Benedetto y Ana María Picchio; y también se verán clásicos como “El equilibrista” y “El amateur”, las dos con Mauricio Dayub.

En materia de humor, Wali Iturriaga volverá con su desopilante “Jenny, la paraguaya” para revalidar el título de lo más convocante del verano; pero la tendrá difícil con Bossi que volverá a La Feliz después de cuatro años y también apunta a convertirse en lo más visto de la temporada con su “Bossi live Comedy”.

Para los amantes del stand up habrá representación con Juampi González con “Soltero 2.0”, su exitoso show que llegará renovado.

También habrá propuestas más profundas, como “La última sesión de Freud”, con Luis Machín y Javier Lorenzo; o “El cazador y el buen nazi”, con Jean Pierre Noher y Ernesto Claudio.

Será una temporada de celebración doble, en tanto, además de los 150 años de La Feliz, “también se festejan 40 años ininterrumpidos de temporadas teatrales en Mar del Plata en democracia”.

Rottemberg, que comenzó en la actividad teatral en 1974 en Buenos Aires y que desde hace 46 años programa y produce teatro para la temporada marplatense, destacó que “seguimos apostando obviamente por Argentina y vamos a seguir trabajando en lo que sabemos hacer, que tiene que ver con las artes escénicas, y defenderlas siempre”.

A continuación, repasamos una por una las diez propuestas que se verán en estas salas comerciales.

“DOS PIRATAS Y UN TESORO”

En el Teatro América desembarcarán los excéntricos y carismáticos hermanos Eugenio y Culini Weinbaum con su obra “Dos piratas y un tesoro”. Conocidos por su exitoso programa de televisión “MDQ para todo el mundo”, que lleva 35 años en el aire, tendrán una nueva y gran aventura al tratar de trasladar ese éxito a las tablas.

“Para nosotros es algo novedoso. Realmente, es la primera vez que nos paramos en un escenario y es una aventura que nos hace temblar las patitas. Nos paramos en el escenario y no lo podíamos creer”, manifestó Eugenio, en diálogo con EL DIA, aunque remarcó que el hecho de estar en su casa, Mar del Plata, les da mayor seguridad.

Según adelantaron, la idea del espectáculo es recrear su show de tevé en el escenario.

“Vamos a tener una pantalla gigante de fondo con escenografías, en las cuales vamos a invitar al público a poder viajar y a vivir las mismas aventuras que realmente vivimos cuando viajamos. No fue nada fácil, la verdad, lograr esta interactividad pero estamos ahí y creo que va a estar bueno”, agregó.

Por su parte, Culini, el menor de los hermanos contó que hacía 20 años que tenían la idea de hacer teatro en la cabeza pero, por la dinámica “artesanal y familiar” de su programa de tevé, “siempre se iba postergando” por los tiempos. Y cuando el verano pasado los convocaron para sumarse a una obra de texto, algo que rechazaron porque “no somos actores reales”, ese fue el punto bisagra para considerar que “el día que hiciéramos algo, haríamos de nosotros mismos” y así empezó a escribirse esta obra, de la misma forma que hacen el programa de televisión, “en familia, con gente de Mar del Plata” y con el mismo espíritu de diversión que caracteriza a “MDQ por el mundo”.

En 2021, a los 89, murió Herminia, la hilarante madre de los hermanos que causaba sensación cada vez que aparecía en los episodios. Sin embargo, según adelantaron, estará presente en la obra. “Sin duda (que va a estar), si no está ella, no es MDQ, así que tiene una pequeña participación, que no es golpe bajo, obviamente, sino un recuerdo más que merecido de algo que ella hizo”, manifestó Eugenio.

Sobre cómo se dieron los inicios de su participación, recordaron que “empezó a los 70 años a hacer ‘MDQ’; no teníamos trabajo, nada, y de golpe cuando le dijimos, ‘che, ¿por qué no trabajás con nosotros en MDQ?’, ella dijo ‘me encanta’. Y después decía ‘de acá no me sacan nunca más, dijo después. Trabajar con ella fue algo mágico. Realmente nos dimos cuenta que era mucho mejor que nosotros y que nosotros somos los dos ‘giles’, como decía ella, y va a estar presente en una mención sin golpe bajo, como dije antes, participando de este nuevo ámbito en el que entramos”.

“EL BESO”

Bajo la dirección de Nelson Valente, la comedia “El beso” se estrenará en el Teatro Lido, y estará protagonizada por Luciano Castro, Luciano Cáceres, Mercedes Funes y Jorgelina Aruzzi, quien aseguró que se trata de “una comedia de parejas donde cada personaje cuenta sus miserias y expone sus distintas caras hasta que se produce un beso que divide a las parejas en dos”.

“Lo bueno que tiene la obra es que es una comedia argentina que nos identifica y eso para mí suma un montón al estilo de humor que manejamos nosotros”, agregó la actriz de “Educando a Nina”, “Cien días para enamorarse” y que hace poco reemplazó a Erica Rivas en la puesta teatral de “Casados con hijos”.

“BOSSI LIVE COMEDY “

Después de cuatro años, Martín Bossi volverá a hacer temporada en Mar del Plata, esta vez, con su último y exitoso espectáculo estrenado este año, “Bossi Live Comedy” con el que hará temporada en el Teatro Mar del Plata.

“PERDIDA-MENTE”

En su cuarta temporada, y en la segunda que hará en La Feliz, “Perdida -Mente” se ofrecerá en el Teatro Atlas. Comedia dramática escrita y dirigida por José María Muscari, está protagonizada por Leonor Benedetto, Ana María Picchio, Emiia Mazer, Ileana Calabró y Mirta Wons.

“A mí no me gusta hablar en términos de entretenimiento, soy muy pretenciosa, prefieren optar, cada vez que salgo para hacer la función, por elegir hacer algo que despierte la conciencia y el alma de la gente y de los que vienen a vernos”, aseguró Leonor Benedetto a la hora de presentar el espectáculo.

“EL EQUILIBRISTA” Y “EL AMATEUR”

Mauricio Dayub estará por primera vez por partida doble en Mar del Plata. El intérprete mostrará el unipersonal “El equilibrista” , dirigido por César Brie, y “El amateur”, donde comparte cartel con Gustavo Luppi. Las dos propuestas se sumarán a la cartelera del Teatro Atlas.

“LA ÚLTIMA SESIÓN DE FREUD” Y “EL CAZADOR Y EL BUEN NAZI”

En el Bristol se verán “La última sesión de Freud”, drama dirigido por Daniel Veronese e interpretado por Luis Machín y Javier Lorenzo, que viene de recibir los ACE a mejor interpretación (Machín) y mejor dirección; y “El cazador y el buen Nazi” (ACE a mejor obra de teatro alternativo), el drama que narra el encuentro entre Albert Speed y Simon Wisenthal, escrito por Mario Diamentt y dirigido por Daniel Marcove.

“Dos polos, dos tipos completamente diferentes”, aseguró Ernesto Caludio, uno de sus dos protagonistas; mientras que Jean Pierre Noher destacó que “es una obra increíblemente actual, habla de negacionismo y de antisimetismo”.

“LA JENNY, DÓNDE ESTÁ JUAN CARLOS”

Tras haberse convertido en el espectáculo más taquillero del año pasado, Wali Iturriaga volverá a hacer temporada en Mar del Plata con su desopilante personaje, “Jenny, la paraguaya”. En esta ocasión, será el Teatro Neptuno el que cobije al hilarante universo de este personaje popularizado en las redes sociales que llegará con nuevo espectáculo: “La Jenny, ¿Dónde está Juan Carlos?”.

JUAMPI GONZÁLEZ

Referente del stand up en el país, Juampi González volverá a Mar del Plata, ahora, con una renovación de su exitoso espectáculo con el que atraviesa el mundo de las parejas, el sexo y la conquista, y que llevará por nombre “Soltero 2.0”.

En este nuevo show, Juampi seguirá desplegando toda su espontaneidad, creatividad, carisma, rapidez, humor picante…y por supuesto, su singular manera de ver la realidad del soltero.

Claro que no estará solo: lo acompañarán sus personajes para hacer un recorrido de las maravillas y expectativas que existen en el mundo de la soltería o del vértigo de ser soltero. Y, como siempre, con un propuesta en la que el público es también protagonista con sus historias.

