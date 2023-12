En Hernández son “azotados por el delito”

En medio de una semana convulsionada en la región por diversos episodios de inseguridad caracterizados por la violencia ejercida por parte de los delincuentes, en las últimas horas también se reportaron nuevos hechos delictivos en las calles de la localidad platense de José Hernández. El “asedio” es tal que, los vecinos de ese sector de la Ciudad salieron a la calle a reclamar más presencia policial.

Según indicaron los propios vecinos a EL DIA, la oleada de hechos de inseguridad -muchos de ellos violentos- los tiene en vilo y ya no saben qué hacer para pedir por más seguridad. “El panorama es que la única manera que tenemos de cuidarnos es entre vecinos, no contamos con ninguna protección. Es estar mirando permanentemente los celulares y avisar si viene alguien o si pasa una moto”, relató una las frentistas que se reunió ayer junto a un grupo de vecinos.

“Los vecinos del Barrio Altos de Don Carlos 1°, hace 20 días que estamos sufriendo reiterados robos muy violentos en nuestras casas. La modalidad es siempre la misma. Ocurren durante la noche/madrugada, llegan caminando de 3 a 4 individuos a la casa a robar, y se presentan encapuchados y con armas”, fue el testimonio de otra vecina que se mostró indignada.

“TIENEN UN MÓVIL”

Según indicaron los vecinos que se autoconvocaron en la jornada de ayer en la Sub comisaría de Hernández, “no tuvieron respuesta por las autoridades que allí atendieron”.

“Nos indicaron que ellos no pueden hacer nada porque cuentan únicamente con un móvil para toda la zona”, sentenció una de las integrantes del grupo nutrido que se acercó a pedir por seguridad.

En este sentido remarcó: “los vecinos del barrio reclamamos más presencia policial en el horario nocturno y hacemos visible la problemática que estamos viviendo, haciendo responsable a las autoridades encargadas”.

Por su parte otro vecino señaló que entre los robos que se perpetraron en los últimos días en Hernández, “en dos de los casos les pegaron a los dueños y a un nene de 15 años lo amenazaron con cortarle los dedos con un cuchillo”, detalló.

Atemorizados por la situación que atraviesan, declararon: “No somos gente de dinero, al contrario, todos laburantes”. “No sabemos que hacer, no tenemos manera de defendernos. Ponemos cámaras y alarmas, pero no es suficientes” y sentenció: “Vivimos con el corazón en la mano por nuestros hijos o abuelos, que salen y no sabemos si vuelven. Estamos atados de manos”.