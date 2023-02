En un año, las expensas llegaron a subir al nivel de la inflación

Casi el total del 94,8 por ciento que acumuló la inflación en 2022 se trasladó al valor de las expensas que se cobraron en La Plata, pues prácticamente no hubo concepto de los que componen el gasto mensual de los consorcios que no haya acompañado el índice general de precios al consumidor calculado por el Indec.

Mientras que en los edificios de la capita federal el aumento de los costos compartidos por los consorcistas fue de un 86 por ciento promedio, en esta ciudad ascendió hasta un 95 por ciento, según se estimó desde la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata.

Impactaron, sobre todo, en la serie de aumentos registrados a lo largo de un año, los servicios de mantenimiento y los salarios de los encargados.

Cabe aclarar que los incrementos que se registran en las expensas dependen del tipo de edificio que se trate, de su tamaño (no es lo mismo una vivienda multifamiliar con un ascensor que una con dos o tres ascensores), de la categoría de la propiedad, o de si tiene o no personal de seguridad o portero, pues no todos los inmuebles cuentan con esos servicios.

Los rubros de mayor incidencia en las subas de las expensas del año pasado fueron, como se dijo, los del mantenimiento (por los aumentos en la mano de obra y en los precios de los insumos que se emplean), los salarios de los encargados y las tarifas de las empresas de servicios.

En La Plata se dio un fenómeno diferente que en la capital federal, donde tanto el service de los ascensores como el de la bomba de agua (los más básicos y necesarios para el funcionamiento de cualquier edificio) fueron ajustándose gradualmente durante los meses posteriores a la cuarentena.

Según explicó una fuente de la Cámara local, “acá los valores se mantuvieron un tiempo congelados y se incrementaron recién y medio de golpe entre octubre y diciembre pasados; de ahí la diferencia del incremento con la ciudad de Buenos Aires”.

En ese sentido, se comparó: “el abono por el mantenimiento de la bomba costaba en La Plata en agosto del año pasado, 4.000 pesos, y hoy lo cobran 10.000 pesos; y el del ascensor, por unidad, de 13 ó 14.000 pesos a 18 ó 19.000 pesos”.

Los gastos por el trabajo del personal de limpieza no aumentó tanto, se aclaró, como el de los sueldos de los encargados.

Menos propietarios morosos

La morosidad, que tuvo uno de sus picos más altos, según se recuerda, durante los meses de mayor rigurosidad del aislamiento social dispuesto por la irrupción de la pandemia, cuando llegó, en esta ciudad, a un 50 por ciento, se mantiene desde hace un tiempo en niveles “aceptables”, de acuerdo con la evaluación de la entidad que reúne a las empresas de administración de consorcios. “Ahora estamos entre un 25 y un 30 por ciento, mientras que es normal un piso del 20 por ciento. De a poco, los propietarios se van poniendo al día”, aseguraron.

Ahora, en el sector, el tema gira en torno a los ajustes más inminentes de los valores de las expensas. El próximo aumento llegará este mes, ya que se trasladará a esa liquidación de gastos el alza salarial acordada en negociaciones paritarias para los encargados -que fue, puntualmente de un 16 por ciento- más el bono para ese personal de entre 18.000 y 24.000 pesos.

Según las cuentas de la Cámara, en promedio, por esos ajustes, los consorcistas pagarán entre un 12 y un 15 por ciento más que en enero.

Como ya se ha señalado en otras oportunidades, entre el salario y las cargas sociales que se le pagan a los porteros de edificios, ese concepto significa entre el 70 y el 80 por ciento del total de las expensas.

En la Ciudad hay unos 3.500 edificios y son alrededor de 88.000 unidades funcionales sujetas al pago de expensas.