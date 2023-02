La pulsera y el botín

Cuando marcó el gol, a los 37 minutos del primer tiempo, el uruguayo Mauro Méndeaz no quería que el tiempo siguiera su curso. Si hubiera tenido la posibilidad de congelar el momento lo hacía. Como con un control remoto cuando le ponemos pausa a un momento de la película. No fue una gran conquista y tampoco el rival de envergadura como para hacer locuras, pero si había un jugador en cancha que necesitaba marcar era é. Por eso el abrazo con todos, el grito con los hinchas y esa mirada para todos lados. El exMontevideo Wanderers no había anotado con la camiseta del Pincha y es más, había desaprovechado algunas jugadas, situación que empezaba a ponerse espesa para él. Desde ese lugar se entiende su emoción en el momento y luego del partido por Copa Argentina ante Independiente de Chivilcoy.

“Me costó la adaptación al Club y al plantel. Pasé de un equipo relativamente chico de Uruguay a uno grande de Argentina. Creo que esto de tener una pretemporada completa con mis compañeros me va a servir. Al menos me siento más firme y seguro, antes estaba un poco atrancado”, relató el uruguayo en la zona de camarines del estadio Centenario de Quilmes, luego del partido con clasificación de Estudiantes y gol suyo para abrir un juego que estaba cerrado.

Cuando Méndez marcó su gol lo festejó corriendo por detrás del arco, justo donde estaba el público de Estudiantes. De inmediato se acercaron todos sus compañeros y varios del banco de suplentes. “Me venían empujando desde que comenzó la temporada e insistían que le siga metiendo. Y lo grité tanto que me quedé ahogado para volver a la mitad de cancha. Me saqué toda la mufa”, destacó el delantero en el mano a mano con este medio, todavía con una sonrisa imborrable en su rostro.

“Trabajé mucho en el último tiempo para que la ansiedad no me gane a la necesidad de convertir un gol. Hablé mucho con Balbo, de delantero a delantero”

Mauro Méndez

-¿Fue un desahogo para vos el gol? ¿Te perseguía todavía esa jugada malograda contra Paranaense?

-Sí, lamentablemente esa jugada quedó muy marcada en mí pero estoy seguro que este gol que convirtí por Copa Argentina será el que necesitaba para destrabarme. Estoy más tranquilo, me saqué como un peso de encima. Tenía esa espina de no haber podido convertir desde que estaba en Estudiantes y ahora espero que sea un impulso para que vengan muchísimos más

-¿Por qué se lo dedicaste a Eros Mancuso?

-Porque concentro con él y me había dicho en la semana que iba a hacer un gol. Tanto él como Mauro (Boselli) me apoyaron el último tiempo. La mamá de Mancu (Eros Mancuso) me regaló una pulserita para que me la ponga en el tobillo y así lo hice. Boselli me había regalado unos botines que me dijo que me iban a ayudar para marcar el gol que tanto estaba esperando. La verdad es que estoy feliz y agradecido a todos mis compañeros, pero en especial a ellos dos.

En las redes sociales del Pincha se mostró el video cuando en la semana Mauro Boselli le entrega un par de botines turquesas al uruguayo. “A ver si se destapa mi amigo con estos botines”, le dice el goleador que también pudo convertir en el Centenario.

-¿Qué enseñanzas te deja compartir cancha con Boselli y Carrillo, a quienes seguro habrás visto tantas veces cuando era más joven?

-A Mauro lo seguí mucho en su primera etapa en Estudiantes, en aquella copa Libertadores que salió campeón. A Guidp Carrillo lo vi en cancha un año que fue a Montevideo a enfrentar a Peñarol en el estadio Centenario. Son tremendos delanteros y estoy tratando de sacar lo mejor de cada uno para poder llevarlo a la práctica yo. Estoy cerca de ellos y les pido consejos todo el tiempo.

-Trabajaste mucho con Abel Balbo para que no te gane la ansiedad por convertir el gol?

-Sí, hablé mucho con él y con su cuerpo técnico. También lo hice en su momento con Ricardo Zielinski. Es un trabajo mental muy fuerte. Balbo, por ejemplo, me dio consejos de delanteros y me contó momentos de su carrera que pasó por situaciones similares . Cuando más me desespere peor será. Por eso este año lo enfoqué con mayor serenidad. En este partido me pidió que baje unos metros para estar detrás de Guido (Carrillo) que fue nuestro delantero referencial. Al bajar podía tener espacios en el vacío porque él se iba a llevar algunas marcas. La idea del entrenador es buena y clara. Hay un lindo plantel. Estamos ilusionados con pelear toda la temporada.

-¿Qué es la Copa Argentina para Estudiantes?

-Es una competencia en la cual tenemos puesta mucha expectativa. Queremos ser protagonistas en todo lo que jugamos pero sabemos que acá en los últimos años no nos ha ido de la mejor manera. Ojalá podamos llegar lo más lejos posible. Pero antes de seguir con esta competencia tenemos un partido muy bravo el lunes contra Lanús, que tiene al Loco Díaz, un delantero tremendo del que también aprendí un montón. Vamos a tener que bancarlo porque viene en racha. Nosotros necesitamos ganar para prendernos en el torneo local.