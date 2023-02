Lolo Regueiro: los dos testimonios que complicaron a los ex dirigentes de Gimnasia

La causa que investiga la muerte de Lolo Regueiro tiene dos testimonios que complican a quienes integraron la dirigencia de Gimnasia, con Gabriel Pellegrino a la cabeza. Todo apunta a la sobreventa de entradas.

El ex presidente tripero quedó imputado por “estrago culposo”. Este martes presentó un escrito en su llamado a indagatoria desligándose de la responsabilidad, asegurando que el club tenía todas las autorizaciones en regla y apuntando contra la policía bonaerense, comandada por Sergio Berni.

Una de las declaraciones que complicó a los ex dirigentes es la de Rodrigo Arballo, el joven que perdió un ojo por la represión. En su testimonio explicó que recibió entradas de protocolo, ofrecidas por allegados a la comisión directiva anterior.

Al ser víctima, su equipo de abogados logró sumarlo a la causa como particular damnificado. En paralelo, los letrados Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, pidieron “oficialmente” que “se soliciten los seguros correspondientes de AFA, de Gimnasia y no descartamos en todo el suceso la responsabilidad de la organización y del club”.

El segundo testimonio que complica a la ex dirigencia tripera es el de Luis Alberto Balestrini, veedor de la Asociación de Fútbol Argentino. “Mucha gente ingresaba con una suerte de bonos, no siendo detenidos por nadie. Les cortaban los papelitos, la gente ingresaba y no sabemos la procedencia de los mismos. Había una suerte de aval de alguien pero no sabemos quién”, declaró.

Se estima que cerca de 3.500 personas ingresaron con estos bonos, que son, al fin de cuentas, entradas no válidas y no declaradas. Balestrini también pidió un “informe para AFA” y pudo confirmar que “constan entradas que decían ‘bonos’ que no eran acompañadas por el carnet o la entrada general, por lo tanto, no tienen validez para nosotros”.

Además de Gabriel Pellegrino, también fueron procesados Eduardo Aparicio de Aprevide; Sebastián Perea y Juan Manuel Gorbarán, jefes policiales. En el mismo marco se investiga “asociación ilícita” por posible sobreventa de entradas, aunque por el momento no hay ningún imputado.

Vale recordar que las cámaras de televisión que se encontraban cubriendo el partido y el ingreso de los hinchas pudieron captar a varios policías efectuando disparos contra la gente e incluso quedó grabado el momento en el que uno abre fuego contra un camarógrafo.

Por ello, la Policía de la Provincia de Buenos Aires no forma parte de la investigación. En las inmediaciones del estadio, donde trabajaron 320 efectivos de la bonaerense, se encontraron “450 vainas servidas de cartuchos anti tumultos”.

Fernando Falcón, efectivo que participó, declaró que “comienza todo una vez que el jefe de servicio ordena el cierre de puertas porque Aprevide le comunica que monitoreo informa que la capacidad del estadio estaba completa”. En tanto,Asuntos Internos aseguró que Martín Mercado, capitán del Grupo de Apoyo Departamental, “habría arrojado de manera imprudente y sin justificación alguna, una bomba de gas lacrimógeno y otra de humo, las que se habían dispersado por el campo de juego, provocando graves consecuencias a las personas que se encontraban en el interior”.