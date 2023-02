El delito no perdona a nadie: dejan a un menor atado dentro de un auto

La inseguridad en La Plata no es noticia, ya que se manifiesta permanentemente por todos los barrios. Pero esa situación, que preocupa y mucho a los vecinos, no impide que siempre quede un margen para el asombro. El delito sorprende y no perdona a nadie. Como ocurrió el miércoles pasado, a las diez y media de la mañana, cuando un menor de 15 años quedó atado y amordazado dentro de un auto.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, el hecho ocurrió en la localidad de San Carlos, sobre la calle 529 entre 134 y 135.

La joven víctima estaba esperando al padre, que había ido en busca de unas herramientas.

Lo que el chico nunca imaginó era que un delincuente lo iba a encañonar con un arma larga y lo iba a dejar inmovilizado dentro del vehículo.

Las fuentes consultadas explicaron que el ladrón lo ató con precintos y le puso un cinturón en la boca para que no gritara.

Así, sin que pudiera pedir auxilio ni llamar la atención, logró tomar los 30 mil pesos que había en el rodado, con los que escapó con rumbo desconocido.

Tremendo fue el susto del padre cuando volvía hacia el automóvil y el hijo no estaba. En realidad sí.

Sucedió que había quedado recostado, sin posibilidad de moverse ni emitir sonido.

Desesperado, rápidamente logró liberarlo y ahí le pudo contar lo que le había sucedido.

Al parecer, gracias al aporte de un frentista, que mostró las imágenes que captó una cámara de su domicilio, se descubrió que el asaltante llevaba un rifle de aire comprimido,

Voceros del caso mencionaron que el dinero robado estaba destinado a la compra de hierros para la construcción. Y también que el delincuente escapó con un celular Motorola E40.

LA ZONA, EN LLAMAS

Ayer este diario publicó una nota referida a la ola de robos que se registra en San Carlos.

También un lugareño habló con este diario para contar detalles de la realidad que enfrentan a diario (ver aparte).

Lo que sí se supo que uno de los ataques recientes, en este caso el registrado en 143 entre 516 y 517, que hubo un disparo dentro de una propiedad.

Ocurrió cuando el damnificado, de 59 años, quiso resistir el asalto cometido por dos ladrones, que se desplazaban en una moto e ingresaron en la finca por la puerta principal.

De milagro, no hubo que lamentar heridos, pero el susto fue mayúsculo.

Así, los intrusos se apoderaron de distintos elementos de valor y huyeron como si nada hubiese ocurrido.

La Policía se está moviendo en la zona en busca de elementos de prueba para identificar a los autores del hecho, aunque el miedo y la preocupación sigue siendo enorme.

En ambos casos, tomó conocimiento la UFI N° 9 de Autores Ignorados de nuestra ciudad.