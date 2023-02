Desde Provincia insisten en defender el proyecto que elimina la repitencia en escuelas secundarias

El director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, explicó las intenciones del gobierno de la provincia de Buenos Aires en implementar una reforma educativa que elimine la repitencia de los grados, y aunque aseguró que no se implementará en el ciclo lectivo 2023, destacó la necesidad de la presencia del Estado.

"Junto con pedir más esfuerzo a los pibes y más asistencia, tenemos que poner más Estado porque hay sectores que lo necesitan", argumentó el funcionario provincial en declaraciones a la prensa. Asimismo, aclaró: "No iba a ser implementada a partir de marzo. Son medidas que tienen mucho arraigo en la escuela, necesitan mucha discusión".

Para Sileoni la reforma entró en el "debate electoral", tras las críticas de la oposición, por lo que propuso continuar discutiendo con todos los sectores, en especial con docentes y directores de los establecimientos educativos.

A su parte, argumentó que el sistema de repitencia tiene más de 120 años de aplicación, y sostuvo que llegó a probarse científicamente que no es un método efectivo para el aprendizaje. "La repitencia no hace que los estudiantes aprendan más. Nuestra actualización de la secundaria no habla sólo de la repitencia", expresó.

"Es cierto lo que dicen algunos sectores que no se trata sólo de dejar atrás la repitencia sino de proponerles a los estudiantes un camino significativo, de esfuerzo. No es siga, siga, y 'quedate tranquilo que si permaneces en la escuela algún día te van a dar el título'", aclaró al tiempo que subrayó que lo trabajado por la Provincia apunta a que los estudiantes consigan el título a través de un camino de perseverancia y compromiso.

Por último, Sileoni reconoció que la deserción escolar es uno de los principales problemas en las instituciones educativas, y manifestó la centralidad de "acompañar a los chicos que tienen más discontinuidad y que estaban peor en la escuela". Para eso, informó que la administración de Kicillof contará con "una inversión de 7 mil millones de pesos de arranque, para este año, para poner profesores tutores que acompañen las trayectorias".

"Vamos a seguir trabajando, a incorporar los tutores, a trabajar en la asistencia que es más rigurosa la que proponemos que la anterior y en temas tales como la convivencia, un tema fundamental en materia de educación secundaria. Vamos a seguir trabajando en buena parte de las medidas propuestas, discutiendo con quien tengamos que discutir y sobre todo con los directores y docentes", concluyó.