Complicado y aturdido

Histeria. Cansancio. Fastidio. Locura. Cada quien le pondrá el título que quiera al momento que está viviendo Estudiantes, pero es la primera vez que un técnico recibe una desaprobación pública tan pronta como le ocurrió a Abel Balbo el lunes en 57 y 1.

Cuando Lanús se puso 2-0 arriba los hinchas empezaron a cantar “Es el equipo del Narigón”. El cántico no obedece a que los hinchas quieran a Carlos Bilardo otra vez e n el banco de suplentes y ni siquiera parece ser el DT el único apuntado con la expresión popular. Los socios, que no fueron un grupo sino la mayoría de los presentes, mostaron sus dientes ante una situación que no les gusta.

No es la primera vez que sucede en Estudiantes, ya que es un cántico que se escuchó en otras oportunidades, cuando los técnicos eran Lucas Bernardi, Gustavo Matosas o Gabriel Milito, por ejemplo. Pero a ninguno de ellos, que tampoco llegaron con aceptación popular, tan rápido le picaron su boleto al frente del primer equipo. Tuvo que pasar bastante agua debajo del puente para que los hinchas dejaran en claro su disgusto por el runbo futbolístico del equipo.

Aunque el torneo recién vaya por su tercera fecha (con una participación en la Copa Argentina), el hincha le marcó la cancha al entrenador, que desde su llegada al Club es mirado de reojo y tras las primeras presentaciones del equipo y algunas declaraciones se terminó de poner un saco que no el queda bien.

“Soy el responsable por cómo juega el equipo. A los jugadores los pongo yo en cancha”. Por primera vez Abel Balbo habló con los pies en la tierra y pareció terrenal. No buscó excusas, se mostró golpeado y acusó recibo de la reacción de los hinchas. Y dijo tener “huevos”.

Los jugadores se retiraron del estadio sin hacer declaraciones. El único que se expresó fue el capitán Mariano Andújar, quien en su cuenta de Instagram subió una historiade una foto grupal luego de la presentación del plantel y una estrofa del himno de Estudiantes: “No te declares jamás vencido aunque mil veces en la lucha caigas, que caer no es ceder si has conseguido, levantarte de nuevo en otras tantas, adelante Estudiantes, adelante”.

También hubo apoyo de parte de la mesa chica de la dirigencia. El presidente Martín Gorostegui, y los vices Pascual Caiella y Juan Prates estuvieron caminando por el Country muy cerca del entrenador, para llevarles apoyo en ese momento tan complejo. No está en el plano dirigencial un cambio de rumbo a tan poco de iniciado el proceso y no se acepta ni siquiera la pregunta. Eso sí, hay preocupación porque ellos también se dan cuenta que las cosas, así, no están funcionando de la manera esperada.

En las redes los hinchas fueron lapidarios con el entrenador. Es difícil marcar qué porcentaje está en la vereda de enfrente, pero muchos miles se expresaron con nombre apellido. Quedó claro en cancha con el grito post 2-0 de Lanús. Incluso algunos hasta empezaron a nombrar posibles sucesores.

El vicepresidente Juan Sebastián Verón, uno de los que impulsó su llegada al Club, estuvo en la puerta del túnel y vivió el partido como un técnico más. Desde adentro dicen que no está para nada conforme y su cara al término del partido así lo confirmó.

Verón eligió a Balbo

LOS MOTIVOS DEL “FASTIDIO POPULAR”

El rendimiento del equipo no es bueno. No convence ni enamora. Ni siquiera el puñado de buenos minutos en cancha alcanza para anestesiar la crítica. En cancha se ven los mismos errores desde que empezaron los amistosos y, sorpresivamente, no hay reflejo para modificarlos.

El primer problema está en la mitad de cancha. Desde que llegó Santiago Ascacibar que la pregunta es una sola: ¿quién va a jugar de número 5? En el primer partido lo hizo con el Corcho Rodríguez y el Rusito más adelantado. No funcionó y, peor aun, ambos jugadores mermaron en sus rendimientos.

La presencia del Corcho atrasado y Ascacibar adelantado le saca lugar a José Sosa, el refuerzo que los hinchas esperaron más de 10 años. Un puñado de minutos contra Arsenal y como titular por Copa Argentina no parece ser lo suficiente. Con él en cancha el Pincha tuvo más juego y Benjamín Rollheiser un socio en cancha.

En el entrenamiento de ayer Balbo recibió el apoyo de los principales dirigentes albirrojos

Tampoco parece tener mucho sentido seguir repitiendo al “doble 9”, con Guido Carrillo y Mauro Boselli. No están ninguno de los dos, al menos ahora, para retroceder y presionar como lo exige el fútbol moderno. Entonces el equipo pierde peso en la mitad de la cancha y tiene a dos jugadores desaprovechados cerca del área, sin asistencia de juego. ¿Hasta cuándo seguirá con una receta que no está dando resultados?

Sumado a eso no cayeron bien sus declaraciones, principalmente en Uruguay cuando el primer equipo se fue de gira. “Vamos a ser un equipo muy competitivo que va a convertir muchos goles y no nos van a marcar tanto”, fue una de las frases más fuertes que no pasaron desapercibidas. El Pincha recibió goles en todos los partidos menos por Copa Argentina.

Además, luego de la caída 3-2 ante Peñarol tras estar 2-0 arriba, aseguró que lo que más le había gustado del partido habían sido los dos goles del rival. “Porque son errores muy fáciles de corregir”. El equipo nunca le pudo encontrar la vuelta a sus retrocesos.

Además habló de tener un gran plantel remarcando que no era bueno, “es busnísimo”, dijo. No hizo otra cosa que cargarlo de presiones y por eso sus propios jugadores tuvieron que bajar la intensidad y declarar que los candidatos eran Boca, River o Racing.