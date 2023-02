Agustín Bolívar: “Hay entrega y hambre para defender la camiseta”

Había salido del radar del hincha tripero tras los préstamos en Atlanta y Alamgro, pero Chirola le dio una nueva oportunidad de ser titular ante Banfield y cumplió. Agustín Bolívar analizó su presente, que le deparará la titularidad el viernes ante Instituto.

-¿Fue especial volver a jugar en Gimnasia después de casi tres años y medio?

-Me sentí muy tranquilo. Sabía que tenia obviamente una responsabilidad al jugar. Pero lo pude disfrutar. Previamente me ayudo que hayan pasado las fechas anteriores donde si estuve un poco nervioso. Pero lo disfruté y una vez en frío me sentí feliz en mi casa, con mi gente

-¿Cómo viviste las salidas a préstamo?

-Yo las vivi y transite con mucha responsabilidad y seriedad. Siempre fueron con un motivo y un objetivo, que era sumar minutos y experiencia para poder volver y poder jugar en mi club. Contento de poder cumplirlos

-¿Te sirvieron las experiencias ? ¿Dónde rendiste mejor?

-Me sirvieron muchísimo. Aprendí y me hizo madurar en todos las áreas, personal, grupal, nutricional y futbolística. Me hizo dar cuenta de que yo me quiero hacer cargo de mi carrera y querer estar siempre en mi mejor versión. Siento que en Atlanta fue donde rendí muy bien, ahí aprendí mucho desde lo futbolístico. Y en Almagro sentí que pude soltarme a probar lo que aprendí mas mi forma de ver y vivir el fútbol. Asi que muy conforme del balance positivo que me quedo entre los 2 clubes

-¿Cuál es esa forma de ver el fútbol?

-Hay que ser inteligente, leer lo momentos, no dejarse llevar por la adrenalina y el ambiente, siempre pensar en lo mejor que necesita el equipo. Siempre pensar en el equipo, que estamos haciendo mal, que esta necesitando y si yo puedo hacerme cargo de ayudar, hacerlo sin pensar. A partir de eso lo futbolístico.

-¿Siempre seguiste como volante central, tu puesto natural?

-Si, en Atlanta solo y en Almagro como doble volante central.

-Y ahora habrá algo de eso, porque jugaste con Miramón al lado y sin él tendrás un acompañante con otras características frente a Instituto

-Mi prioridad, independientemente del compañero que tenga al lado, es darle equilibrio al equipo. Obviamente a la hora de defender todos trabajamos para hacerlo de la mejor forma y uno de los encargados de ese orden soy yo. A partir de ahí si puedo soltarme y ayudar en ataque, por como se da la jugada, no tengo problemas y para eso esta el trabajo también de cómo resolver las situaciones rápido ante alguna jugada donde no estemos compensados

-Es un plantel muy joven, ¿como ves el crecimiento de los más chicos, ahora desde tener otra experiencia?

-Naturalmente todos tienen muchísimas condiciones para jugar. Desde los amistosos de pretemporada a hoy note una mejoría grande en los futbolístico y tomas de decisiones. Lo mejor que tienen todos es que escuchan y entrenan siempre al 100%. Yo el camino lo veo por ahí, siempre al pie del caño y con mucho sacrificio

-¿Tiene algún punto de contacto esta situación con aquel momento de tu debut, con Mariano Soso como entrenador?

-Si tenemos que buscar alguna similitud puede llegar a ser el convencimiento. En su momento creíamos en una idea y la defendíamos ante todo. Hoy es la entrega y el hambre de cada uno de los chicos que luchó y peleó para poder estar en este lugar y defender la camiseta como un hincha más.

-¿Sos otro jugador comparado con aquel que jugó su último partido en 2019 en cancha de Argentinos?

-Mi esencia es la misma. Siento que aprendí mucho y que aún tengo mas para aprender. Hoy yo tomo las riendas y me quiero hacer cargo de mi carrera y de lo que se me permita. Resigne otras oportunidades para poder volver y demostrarme a mi mismo que puedo. Y no lo quiero desaprovechar. Quiero realmente tener mi mejor versión en Gimnasia como lo soñé de chico y a eso es lo que apunto.