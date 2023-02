Ex jugador de Gimnasia, envuelto en escándalo sexual: lo acusan de supuesto abuso a un juvenil

Gimnasia vuelve a estar en boca de todos por la denuncia que en las redes sociales hizo anoche un periodista, quien asegura que un ex jugador albiazul abusó de un juvenil en los llamados "bautismos".

Según publicó en su cuenta de Twitter Pablo Carrozza, "se habla de un ex jugador de GELP que ingresó a la habitación de un juvenil y le puso el pito en la cara, como rito de iniciación". Luego escribió: "Eso no es un bautismo. Es un abuso sexual".

Para terminar, hizo referencia a un jugador actual de Estudiantes, que fue quien instaló en la sociedad el tema de los "bautismos" a los que son sometidos los chicos de las divisiones inferiores de muchos clubes argentinos que suben al plantel superior. "Todo mi apoyo a Mauro Boselli, uno de los pocos que puso el tema en la agenda de los grandes medios", terminó diciendo Carrozza.

Si bien el periodista no dio nombres del acusado ni de la supuesta víctima, sí se supo que el hecho se habría perpetrado en momentos que el club se encontraba al mando de Gabriel Pellegrino.

Lo cierto es que hasta el momento, según pudo saber este diario, no existe denuncia formal, aunque podría presentarse en las próximas horas. Además, la actual CD albiazul ya habría puesto manos a la obra para investigar qué fue lo que sucedió.

Este caso sale a la luz en medio del cruce que mantuvo Brahian Alemán con el juvenil Felipe Sánchez en el final del partido entre Gimnasia y Banfield, encuentro en el que también fue expulsado Ignacio Miramón por una infracción sobre él. Respecto a estas dos situaciones, no pocos las relacionaron con aquel bautismo a los pibes del que se sigue hablando.

Incluso ayer, en diálogo con La Redonda, el propio Alemán se refirió a aquella situación, por la que recibió una mínima sanción del club. “Eso es algo que se hacía antes de que yo llegue al club. Se les cortaba el pelo y se los jodía un poco a los chicos pero más que eso no pasaba. Llegó un momento en que se dijeron cosas, que si hubiese pasado eso no hubiera seguido en el club. A Nacho (Miramón) le tengo un aprecio bárbaro, antes del partido le dije que me dejaba muy contento que haya empezado a jugar porque es un jugador con muchas condiciones. Se lo decía cuando no tenía minutos, que espere el momento porque venía haciendo las cosas bien”, dijo el ahora jugador de Banfield.

Justamente, hubo quienes relacionaron la infracción que derivó en la roja para Miramón con una vendetta del juvenil, algo que el propio Alemán desestimó. “Nacho siempre fue así, en las prácticas también. Es un pibe que juega siempre al límite, va a todas las pelotas de la misma manera. Yo creo que se le fue un poco larga y con la intención de que no se la robe se tiró, pero trató de encoger la pierna para no golpearme. Yo no creo que haya mala intención. Nunca la tuvo. Fue una situación de partido y nada más”, manifestó.