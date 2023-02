Mientras Rossi juraba como jefe de Gabinete, su exnovia renunció en el área con una explosiva carta

Agustín Rossi asumió este miércoles como jefe de Gabinete tras la salida de Juan Manzur del área. Durante la misma jornada renunció al cargo de asesora ad honorem que tenía allí su exnovia, Carmela Moreau. El detalle no pasó desapercibido en el oficialismo, que leyó en lo sucedido un desplante por tener que trabajar con él, con quien mantuvo una relación personal entre 2016 y 2018 que sorteó dificultades como los 22 años de diferencia entre ambos y la búsqueda de armar una familia ensamblada.

En su carta de renuncia, Moreau le apuntó con dureza al presidente Alberto Fernández y a su gestión, a la que escribió: “Motiva esta decisión de carácter indeclinable, el hecho de que el rumbo trazado en 2019 cuando se constituyó el frente político que logró vencer en el plano electoral a la alianza neoliberal Cambiemos, distó de ser el que finalmente se imprimió en distintas áreas del gobierno en estos más de tres años de gestión”.

En la carta de renuncia de Moreau despertó comentarios en el oficialismo como “casi le compite a Matías”, por Kulfas el exministro que se fue con una misiva de varias páginas. No fue la única apreciación. “Hace tres años que somos gobiernos, 15 meses que La Cámpora salió a renunciar públicamente diciendo que cambió el rumbo y renuncia el día que asume el ex y la liga Alberto que en esta no tiene nada que ver”.