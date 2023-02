Todas contra todas: arden las angelitas de “LAM”

Yanina Latorre vs. Estefi Berardi; Andrea Taboada vs. Fernanda Iglesias; Yanina Latorre vs. Viviana Colmenero. Estos han sido los últimos y picantes cruces que han encendido el rating de “LAM”, el programa en el que las angelitas se da con todo generando desde el panel contenido propio y rendidor. Ángel de Brito, chocho, y América, más.

“No hablo con gente que esté debajo de mi nivel intelectual”, le dijo Yanina a la ex participante de “Gran Hermano”, luego de que ella le dijera que era “la versión femenina de Alfa de Gran Hermano”. “Me das lástima, sos patética, por eso estás en tu casa vendiendo caramelitos. Sos inferior a mí. Tenés un problema de resentimiento”, la reventó Latorre, pero Colmenero no se achicó: “No sos imprescindible... Sos odiadora, agresiva, necesitás descargar en el otro tu propio resentimiento”. Pero la botinera tuvo la última palabra: “Hay gente inteligente que entiende lo que digo, y hay gente como vos. No te digo en la cara lo que pienso de vos porque me das lástima”.

Y mientras Latorre y Colmenero se tiraban con munición pesada, Estefi Berardi “descansaba”. Es que su turno de ligar había sido la semana pasada, en tanto, Latorre tuvo en su poder, y como primicia, los chats que probaban sus encuentros fogosos con Fede Bal y ese fue el tema de su nuevo enfrentamiento; uno más de los que tienen sistemáticamente desde que Berardi se sumó a “LAM”. “Cómo te gusta, Estefi... Qué vida al pedo debés tener para estar buscando pelea, de verdad te digo. Es triste trabajar de agarrarte de mí, la número uno del programa. Voy a hacer como que no existís. Esta piba me tiene harta. Dios”, le dijo la mujer del ex futbolista.

Otra picante guerra y de larga data es la que Andrea Taboada y Fernanda Iglesias. Aunque Iglesias se despidió hace dos semanas, regresó esta semana para suplir a su enemiga, que tuvo algunos problemas de salud. “Mañana vuelvo. Estoy con un problema en el ojo izquierdo. Ya pasa, y con respecto a esa señora no hago comentarios. ¡Ustedes saben!”, reveló pero no pudo con su genio y empezó a calificar a su compañera: “Violenta. Agresiva. Cachetadas. Pellizcones. Revolea vasos a compañeros. Tira de los pelos a supuestas amantes de su pareja... Revolea y maltrata a vestuaristas porque no le gusta un vestido”.