¿Dinero, promesas incumplidas e infidelidades? Romina de GH habló de su separación con Walter Festa, ex intendente de Moreno

Pese a que queda poco para el final de Gran Hermano, aún se siguen conociendo historias de los participantes que están dentro, como el caso de Romina Uhrig, que habló de lo que fue su separación amorosa de Walter Festa, un ex intendente de Moreno.

En el medio había dinero, alguna sospecha de infidelidad y también una frase que aún resuena en redes sociales, de la cuál la jugadora afirmó que "no llegaban a pagar las cuentas" a fin de mes.

En diálogo con Julieta y Daniela, Romina señaló: “Me dolieron muchas cosas que después me enteré por su boca. Lo primero que sentí es que él quería tener la libertad para estar con otras minas”.

A su vez, siguiendo con el tema y las preguntas de sus compañeras, afirmó: "Él estaba enterísimo. Se ve que hace rato quería separarse y no se separaba de mí. Lo primero que hizo fue escribirle a una mina. Supuestamente era una amiga, una compañera, pero no lo sé. Él me dijo que no, pero ya está, no importa”.

También habló de los problemas de dinero o las constantes discusiones que tenía la ex diputada kirchnerista que participa de Gran Hermano: "No es de orgullosa, pero me encantaría poder darle todo yo a las nenas. No depender todos los meses. Es un sufrimiento. Quiero poder decir ‘listo’. ¿No tenés? Bueno, no me des. Les pago yo. ¿Entendés? No estar dependiendo. No quero más eso, basta”.

Por último, Romina señaló: “Mismo por eso fue una de las cosas de la separación, por tema de guita. No llegábamos a pagar las cuentas”.