El tremendo mural de Messi en el patio de una cárcel bonaerense

A poco más de un mes de la consagración de la selección Argentina de fútbol como campeón en el Mundial en Qatar 2022, en una cárcel bonaerense ubicada en La Plata personas privadas de la libertad realizaron un mural de Lionel Messi besando a la Copa del Mundo.

Dentro del patio del pabellón número 12 de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), internos decidieron plasmar el histórico momento en el que el astro de la Selección Nacional Argentina de fútbol se encontró con el anhelado trofeo en un mural de 10 metros de ancho por cinco de alto, el que fue denominado “El arte de Messi”.

Tras esbozar algunos dibujos en papel, Jorge, uno de los privados de libertad, trazó las líneas generales del diseño, a mano alzada, en el muro que cada día observan tras las rejas o desde el patio del establecimiento carcelario.

“Cuando Argentina perdió el primer partido con Arabia Saudita, dije, medio en broma, que ´si llegábamos a salir campeones, dibujaba a Messi en el patio’. Y acá estoy, porque él es todo para mí”, contó el interno conocido como El Tío.

Otro de los más activos de los pintores es hincha de Chacarita, cuyo nombre artístico es Tito León, quien aportó el color y los detalles a la obra que representa la revancha de Leo, ocho años después de aquella final que se le negó en 2014, en el Maracaná de Brasil, tras perder contra Alemania.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires promueven las actividades culturales en las cárceles y alcaidías y el muralismo es una de las opciones.

La confección del mural llevó siete días de trabajo intensivo y contó con el acompañamiento del director de la Unidad 9, Pablo Jotayan, de los subdirectores Cristian Marchesi, Christian Luján, y Antonio Delvalle, y del jefe de Penal, Leandro Navarro.

“Que le llegue a Messi”

Si bien admiten que es “sumamente difícil”, los autores no pierden la esperanza de que la imagen se viralice y llegue hasta La Pulga. “Se me rajaría la piel de tanta emoción y nos encantaría un saludo de él. Realmente, sería algo sublime, que no olvidaríamos jamás”, confesó Tito León, a la vez que su compañero expresó: “Yo me muero”.

El Tío, de 40 años, descubrió su pasión por el dibujo dentro de una cárcel y contó: “En la Unidad 4 de Bahía Blanca y en la Unidad 18 de Gorina, hice cursos para aprender. Cuando llegué a esta Unidad, me encontré con Tito, que me enseñó a pintar”.

Cabe mencionar que, con el respaldo del área de Deportes, a cargo de Juan Pablo Buss, de la Dirección de Educación y Trabajo No Formal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en las cárceles bonaerenses, constantemente se promueven iniciativas artísticas con el objetivo de fortalecer y garantizar el derecho a la cultura de las personas que se encuentran privadas de la libertad.

Sobre esta cuestión, el director de Cultura y Deporte de la Subdirección General de Educación del Servicio Penitenciario Bonaerense, Marcos Blanes, afirmó: “El arte fortalece el crecimiento tanto individual como colectivo, convirtiéndose en una poderosa herramienta de transformación social que otorga conocimientos, valores e intereses que serán de gran utilidad para quienes egresen del sistema carcelario”.

Cabe destacar que cerca de 1.300 internos juegan al fútbol todas las semanas en la Unidad 9, donde se conforman equipos por pabellones y se organizan torneos.