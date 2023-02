Las candidaturas en la Ciudad: roscas atadas al desenlace nacional

Al compás de los movimientos que se registran a nivel nacional, la política platense se va acomodando a ese escenario aún inestable y por consiguiente, propenso a la aparición de alguna sorpresa.

De todas formas, los lineamientos básicos de lo que podrían terminar siendo los armados electorales de las principales fuerzas políticas aparecen en el horizonte. Restan, obviamente, las definiciones. Y algunas de ellas, como se dijo, seguramente reflejen lo que ocurra tanto a nivel nacional como bonaerense.

El Frente de Todos es, de las fuerzas mayoritarias, el que más interrogantes anota. No es que no tenga nombres en la cancha para pelear por la Intendencia, sino que la disputa que se registra entre los socios del Gobierno termina sembrando dudas respecto del desenlace de una negociación que asoma compleja.

Existen dos nombres de peso que amagan con una eventual candidatura. Quien acaso más señales esté brindando es Julio Alak. El exintendente y actual ministro de Justicia bonaerense comenzó a recorrer los barrios y marcar presencia. Por ahora, baja el mensaje de apoyo a la reelección de Axel Kicillof. Pero las contínuas referencias a su paso por el municipio en cada acto, pueden leerse como una pista creíble.

Alak tiene el apoyo de Kicillof y muy buena sintonía con Cristina Kirchner. Y aporta, acaso, un perfil distinto al que optó el kirchnerismo en los anteriores comicios: más apertura hacia los sectores medios de la Ciudad y menos identificación exclusiva con la militancia dura K.

El otro nombre que se menciona en el Frente de Todos local es el de Victoria Tolosa Paz. La ministra de Desarrollo Social nunca dejó de tener en la mira la Intendencia y se dice que podría volver a anotarse para competir en las Primarias.

Tolosa Paz es una de las principales espadas del presidente Alberto Fernández en el gabinete nacional. Tal vez el proyecto reeleccionista con el que sueña el mandatario le ha impedido por ahora iniciar su campaña por la intendencia local. Tal vez sume también el apoyo del Movimiento Evita.

Otros nombres

No son los únicos nombres que dan vueltas en el escenario del peronismo platense. El ex diputado provincial Guillermo Escudero, que ha evitado definirse como kirchnerista o albertista, anunció que dará la batalla interna.

También asoma la figura de la concejal Paula Lambertini, titular de la delegación local de la Anses. Algunos sectores del kirchnerismo empujan a Gastón Castagnetto, hijo del titular de la AFIP, Carlos Castagnetto.

Como se mencionó, la definición de la interna nacional puede terminar incidiendo en el desenlace local. Hay quienes dicen que si Sergio Massa termina siendo candidato a presidente, crecerían las chances de ir por la Intendencia de José Ramón Arteaga, el exconcejal y actual titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Ese escenario inestable parecería requerir la aparición de definiciones “arriba”. Existe un operativo clamor para que Cristina Kirchner vuelva a ser candidata a presidenta. Si la vice mantiene su decisión de no competir, el kirchnerismo ya lanzó por las dudas el nombre del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.

Massa niega que vaya a ser candidato, pero dirigentes del Frente Renovador aconsejan tomar con pinzas esa negativa. En particular, si logra reencauzar una baja en la inflación. Los números del primer trimestre del año no acompañarían esa expectativa.

En las últimas horas el que decidió anotarse fue el embajador en Brasil, Daniel Scioli. Y la cuestión de fondo: qué hará el Presidente. ¿Competirá por la reelección o el kirchnerismo le bloqueará ese anhelo?

JUNTOS PERO NO TANTO

Por el lado del oficialismo platense, la pelea nacional también predefine un escenario. Y como en el caso del peronismo, la sociedad que integran el PRO, los radicales y la Coalición Cívica mira expectante aquella disputa en la que hay varios anotados pero en la que sobresalen Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Si bien no hay confirmación oficial, la paredes y los mentideros políticos, hablan: todo indica que el intendente Julio Garro irá por la reelección. Es el hombre de Larreta en La Plata y ese alineamiento empuja una pelea local por la Intendencia con alguno de los dirigentes que están alineados con Bullrich.

Bajo el paraguas de la ex ministra de Seguridad se mueven el senador Juan Pablo Allan, el diputado Daniel Lipovetzky y el dirigente local Mauro Palummo. Cerca de Bullrich se dice que en breve habrá una síntesis y que de esos tres nombres quedará uno en pie como faro de referencia no sólo de la jefa del PRO sino también como opositor a Garro.

El radicalismo también mueve sus fichas y empuja nombres. Un grupo importante de dirigentes estaría procurando convencer al exconcejal Claudio Pérez Irigoyen para que se anote en la pelea por la sucesión de Garro. Otro radical que viene expresando sus deseos es el exdiputado Sergio Panella, que responde al esquema del presidente del Comité Provincia, Maximiliano Abad.

No son los únicos: se menciona al presidente de la UCR local Pablo Nicoletti, alineado con el senador nacional Martín Lousteau.

Como ocurre con el PRO, estos movimientos en el radicalismo local no están desvinculados de lo que ocurre a nivel nacional donde el centenario partido tiene lanzados como presidenciables al médico Facundo Manes y al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Si alguno de los dos permanece en carrera, las chances de ir a la pelea local, se potenciará. En el PRO, en cambio, la única y no menor incógnita tiene que ver con Mauricio Macri. ¿Se anotará el ex presidente para ir por la revancha? Mientras tanto, Larreta y Bullrich están decididos a ir hasta el final. Los ratificaron en las últimas horas al confirmar que en el PRO habrá disputa por la candidatura presidencial, que posiblemente termine derramando en La Plata para la Intendencia.